Целесообразность поставок иранской нефти в Беларусь комментирует на радио Sputnik Беларусь редактор информагентства Sputnik Беларусь Станислав Андросик.

Сделка заключена с Национальной иранской нефтяной компанией (NIOC), объем партии составляет 80 тысяч тонн, что примерно соответствует одному танкеру. Предполагается, что нефть будет доставлена по морю в один из портов, с которым работают белорусские нефтетрейдеры. В порту будет осуществлена ее перевалка в железнодорожные цистерны, и далее иранская нефть проследует по железной дороге на один из белорусских НПЗ. По предварительным данным, отгрузка может начаться через несколько дней.

"Нужно отметить, что Беларусь не может полностью отказаться от российской нефти. Наши предприятия в Новополоцке и Мозыре исторически ориентированы на огромные трубопроводные поставки. Поэтому поставка из Ирана скорее является пробным шагом", — сказал Андросик.

На данный момент подробности сделки не разглашаются. Также неизвестен класс сырья: Иран поставляет нефть двух классов, Иран-light и Иран-heavy. Они имеют разные свойства и разную стоимость.

Также нет точной информации, в какой порт придет закупленная нефть, поэтому сложно рассчитать логистику стоимости. Эксперт сделал вывод, что таким образом "Белнефтехим" пытается просчитать возможность подобных поставок и дать понять России, что Беларусь имеет волю в поиске альтернативных источников энергоносителей.

"Пускай у нас пока есть сложности с доступом к трубопроводам "Вентспилс-Полоцк" или "Одесса-Броды" в связи с неурегулированными судебными тяжбами. Но учитывая возможность получения нефти по льготной цене из Ирана, это целесообразно. Мы обозначаем свою способность договариваться с другими странами о поставках ресурсов, показываем, что не зависим от одного источника нефти, и отрабатываем технологии переработки другого сырья на своих заводах", — подчеркнул эксперт.

Полностью беседу слушайте на радио Sputnik Беларусь.