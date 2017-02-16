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В субботу во всех районах Минска чиновники проведут приемы по декрету о тунеядстве

17.02.2017 17:02 — Разное | Tut.by  
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В Мингорисполкоме и всех районных администрациях столицы 18 февраля проведут приемы граждан по декрету о тунеядстве. С 9 до 18 часов желающие смогут пообщаться с чиновниками. Об этом рассказали в Мингорисполкоме.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Мингорисполком (проспект Независимости, 8)

Прием будет проходить в кабинете № 1. С 9.00 до 13.00 будет принимать зампред исполкома Андрей Доморацкий, с 13.00 до 18.00 — председатель Мингорсовета Василий Панасюк.

Администрация Заводского района (улица Жилуновича, 17)

Прием будет проходить в кабинете № 100. С 9.00 до 12.00 будет принимать замглавы администрации Леонид Балаболов, с 12.00 до 18.00 — управляющий делами Валентин Керножицкий.

Администрация Ленинского района (улица Маяковского, 83)

Прием будет проходить в кабинете № 316. С 9.00 до 18.00 будет принимать замглавы администрации Андрей Бондаренко.

Администрация Московского района (проспект Дзержинского, 10)

Прием будет проходить в кабинете № 315. С 9.00 до 18.00 будет принимать замглавы администрации Татьяна Колядко.

Администрация Октябрьского района (улица Чкалова, 6)

Прием будет проходить в кабинете № 300. С 9.00 до 13.00 будет принимать замглавы администрации Александр Юхимук, с 13.00 до 18.00 — управляющий делами Юрий Баранов.

Администрация Партизанского района (улица Захарова, 53)

Прием будет проходить в кабинете № 317. С 9.00 до 18.00 будет принимать замглавы администрации Андрей Жайлович.

Администрация Первомайского района (переулок К. Чорного, 5)

Прием будет проходить в кабинете № 420. С 9.00 до 18.00 будет принимать первый замглавы администрации Дмитрий Шашок.

Администрация Советского района (улица Дорошевича, 8)

Прием будет проходить в кабинете № 306. С 9.00 до 14.00 будет принимать замглавы администрации Алла Санковская, с 14.00 до 18.00 — управляющая делами Наталья Ананич.

Администрация Фрунзенского района (улица Кальварийская, 39)

Прием будет проходить в кабинете № 304. С 9.00 до 13.00 будет принимать замглавы администрации Денис Драпей, с 13.00 до 18.00 — первый замглавы Дмитрий Леончик.

Администрация Центрального района (улица Мельникайте, 6)

Прием будет проходить в кабинете № 209. С 9.00 до 18.00 будет принимать замглавы администрации Иван Микульский.

 
 
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