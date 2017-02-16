Самолет с игроками и тренерским штабом тольяттинского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Лада» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Риги. Об этом ТАСС сообщил сотрудник аэропорта.



Фото: hclada.ru

— Самолет съехал с полосы, никто не пострадал, все в порядке. На место прибыли бригады скорой помощи, в таких случаях они незамедлительно приезжают, — сообщил собеседник агентства. — Пока самолет находится в аэропорту.

Самолет авиакомпании Vim Airlines с игроками «Лады», на котором, как сообщает пресс-служба аэропорта, находились 43 пассажира и семь членов экипажа, должен был вылететь из аэропорта Риги в Уфу. На данный момент взлетно-посадочная полоса закрыта, проводится ее техническое обследование. Самолет находится на стоянке.

— Инцидент сегодня действительно произошел, — сообщил генеральный директор клуба «Лада» Владимир Вдовин. — Все в порядке, команда сейчас в гостинице, которую предоставила авиакомпания, и ожидает вылета. Это произойдет в течение ближайших трех-четырех часов, болельщики могут не беспокоиться.

«Лада» направляется из Риги в Уфу, где в субботу проведет заключительный матч регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым».

Тольяттинский клуб потерял все шансы на выход в плей-офф турнира.