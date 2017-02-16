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Мастер единоборств показал, как избежать рукопожатия в стиле Трампа

17.02.2017 17:28 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Обладатель черного пояса четвертого дана из академии единоборств в американском Коламбусе Робин Гислер показал эффективный способ избежать фирменного рукопожатия президента США Дональда Трампа, передает The Hollywood Reporter.

Мастер единоборств показал, как избежать рукопожатия в стиле Трампа
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Мастер единоборств посоветовал во время рукопожатия свободной рукой блокировать запястье противника, потом согнуть его и освободиться. Этот прием Гислер назвал "гусиной шеей". При этом мастер единоборств отметил, что при встрече с Трампом, вероятно, продемонстрирует свой прием.

45-й президент США Дональд Трамп известен своим рукопожатием, в ходе которого он перетягивает руки политиков в свою сторону, чем ставит их в неловкое положение. Видеоподборку рукопожатий Трампа с известными политиками смотрите на белорусской версии>>

 
 
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Специальный прием, который показал мастер восточных единоборств, называется "гусиная шея". Смотрите на видео, как можно избежать "рукопожатия Трампа".

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