Создан организационный комитет по подготовке и проведению в Беларуси Кубка Европы 2017 года по бегу на 10 000 метров. Это предусмотрено распоряжением премьер-министра Беларуси от 16 февраля 2017 года № 51р, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Возглавил комитет министр спорта и туризма Александр Шамко.

Организационному комитету поручено разработать и утвердить план соответствующих мероприятий, при необходимости привлекать в установленном порядке к работе по подготовке и проведению Кубка Европы по бегу на 10 000 метров руководителей и специалистов республиканских органов государственного управления и иных государственных организаций, подчиненных правительству, Минского облисполкома, Минского горисполкома и других организаций.