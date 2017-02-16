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Создан оргкомитет по подготовке и проведению в Беларуси Кубка Европы по бегу на 10 тысяч метров

17.02.2017 17:43 — Разное | Tut.by  
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Создан организационный комитет по подготовке и проведению в Беларуси Кубка Европы 2017 года по бегу на 10 000 метров. Это предусмотрено распоряжением премьер-министра Беларуси от 16 февраля 2017 года № 51р, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Возглавил комитет министр спорта и туризма Александр Шамко.

Организационному комитету поручено разработать и утвердить план соответствующих мероприятий, при необходимости привлекать в установленном порядке к работе по подготовке и проведению Кубка Европы по бегу на 10 000 метров руководителей и специалистов республиканских органов государственного управления и иных государственных организаций, подчиненных правительству, Минского облисполкома, Минского горисполкома и других организаций.

 
 
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Создан организационный комитет по подготовке и проведению в Беларуси Кубка Европы 2017 года по бегу на 10 000 метров.

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