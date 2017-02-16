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Криштиану Роналду и Анджелина Джоли снимутся в турецком сериале

17.02.2017 18:08 — Разное | Tut.by  
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Нападающий испанского футбольного клуба «Реал» Криштиану Роналду и американская актриса Анджелина Джоли снимутся в турецком сериале. Об этом сообщает издание Daily Sabah.

Сериал получит название «Мост жизни» и будет рассказывать историю сирийской семьи беженцев, ищущей убежища в Турции. Планируется, что в сериале будет три сезона.

Роналду является одним из лучших футболистов мира. За свою карьеру 32-летний португалец четыре раза становился обладателем награды лучшему футболисту мира по итогам года «Золотой мяч», три раза выигрывал Лигу чемпионов, является лучшим бомбардиром в истории турнира. В 2016 году в составе сборной Португалии стал чемпионом Европы.

Джоли — американская актриса, режиссер, сценарист, обладательница множества премий, в том числе «Оскар», дебютировала в кино в 1982 году. Она известна гуманитарной деятельностью и активной гражданской позицией, является послом доброй воли ООН, а с 2012 года — специальным посланником Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

 
 
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Нападающий испанского футбольного клуба "Реал" Криштиану Роналду и американская актриса Анджелина Джоли снимутся в турецком сериале.

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