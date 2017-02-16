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В Минске резко выросли продажи квартиры в новостройках

17.02.2017 18:11 — Разное | БДГ  
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Январь и февраль 2017 года, в отличие от прошлых месяцев, на рынке минских новостроек выдались необычайно активными, а количество совершенных сделок по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом выросло вдвое.

Как отметила глава компании «Твоя столица — Новостройцентр» Наталья Пичуха, в отличие от вторичного рынка жилья, где большинство сделок приходится на однокомнатные квартиры, среди новостроек спрос смещен в сторону многокомнатных квартир, передает БелаПАН.

По ее словам, в начале 2017 года на минском рынке новостроек однокомнатные квартиры класса «Эконом» продаются в среднем 980 долларов за квадратный метр, двухкомнатные – 905, трехкомнатные - 865; «Стандарт» — 1180, 1145 и 1090 долларов соответственно; «Комфорт» — 1275, 1220 и 1180; «Престиж» — 1655, 1550 и 1605.

Наибольшей популярностью пользуются квартиры класса «Стандарт». На втором месте по популярности — новостройки класса «Эконом». А вот интерес покупателей к новостройкам классов «Комфорт» и «Престиж» значительно меньше в связи как с из более высокой стоимостью, так и с большими площадями квартир.

Напомним, в январе-ноябре 2016 года организациями всех форм собственности в Беларуси построено 43,7 тыс. новых квартир. Введено в эксплуатацию 3 829,4 тыс. квадратных метров общей площади жилья. Это на 17,2% меньше по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. 

В ноябре построено 311,9 тыс. кв. м жилья (на 3,3% меньше, чем в ноябре 2015-го, и на 21,1% меньше, чем в октябре 2016-го). 

30 ноября в Палате представителей вице-премьер Анатолий Калинин заявил, что правительство работает над введением ипотеки. "Правительством с участием Нацбанка утвержден план мер до 2020 года по внедрению данных механизмов финансирования жилищного строительства. На завершающей стадии согласования находится концепция жилищных строительных сбережений, которая будет положена в основу создаваемой в стране модели строительных сбережений", - отметил он.

 
 
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Январь и февраль 2017 года, в отличие от прошлых месяцев, на рынке минских новостроек выдались необычайно активными, а количество совершенных сделок по сравнению с...

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