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В Минске резко выросли продажи квартиры в новостройках
Январь и февраль 2017 года, в отличие от прошлых месяцев, на рынке минских новостроек выдались необычайно активными, а количество совершенных сделок по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом выросло вдвое.
Как отметила глава компании «Твоя столица — Новостройцентр» Наталья Пичуха, в отличие от вторичного рынка жилья, где большинство сделок приходится на однокомнатные квартиры, среди новостроек спрос смещен в сторону многокомнатных квартир, передает
По ее словам, в начале 2017 года на минском рынке новостроек однокомнатные квартиры класса «Эконом» продаются в среднем 980 долларов за квадратный метр, двухкомнатные – 905, трехкомнатные - 865; «Стандарт» — 1180, 1145 и 1090 долларов соответственно; «Комфорт» — 1275, 1220 и 1180; «Престиж» — 1655, 1550 и 1605.
Наибольшей популярностью пользуются квартиры класса «Стандарт». На втором месте по популярности — новостройки класса «Эконом». А вот интерес покупателей к новостройкам классов «Комфорт» и «Престиж» значительно меньше в связи как с из более высокой стоимостью, так и с большими площадями квартир.
Напомним, в январе-ноябре 2016 года организациями всех форм собственности в Беларуси
В ноябре построено 311,9 тыс. кв. м жилья (на 3,3% меньше, чем в ноябре 2015-го, и на 21,1% меньше, чем в октябре 2016-го).
30 ноября в Палате представителей вице-премьер Анатолий Калинин заявил, что правительство
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Январь и февраль 2017 года, в отличие от прошлых месяцев, на рынке минских новостроек выдались необычайно активными, а количество совершенных сделок по сравнению с...
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