Ежегодно 16 февраля литовский народ отмечает важный национальный праздник — День восстановления государства. При этом в Литве также на государственном уровне празднуются День восстановления независимости 11 марта и День коронации князя Миндаугаса 6 июля.



© Sputnik / Виктор Толочко Литва признала, что уже не сможет остановить строительство БелАЭС

Все эти знаменательные даты, так или иначе связаны с литовской государственной традицией и символизируют свободу и суверенитет современной Литовской Республики. Чтобы не запутаться в красных днях литовского календаря, нужно знать, что эта страна ведет начало своей государственности от средневекового ВКЛ, развитие которого было впоследствии прервано "российской оккупацией". В дальнейшем литовская державность была "восстановлена" 16 февраля 1918-го года, однако затем снова опять демонтирована "оккупантами", в этот раз советскими, и, наконец, вновь реставрирована 11 марта 1990 года.

И хотя подобная трактовка истории, представляющая ВКЛ исключительно литовским государством, наряду с российской и тем более советской "оккупациями", видится достаточно однобокой и весьма спорной, но из уважения к литовскому народу стоит все же порадоваться за соседей и поздравить их с праздником, если бы не одно "но"…

Что случилось с Витаутасом Ландсбергисом?

Уделяя такое большое внимание собственной независимости, литовские политики пристрастились к дурной привычке постоянно вмешиваться во внутренние дела других государств и даже праздничное настроение не останавливает некоторых деятелей от угроз, оскорблений и бряцанья оружием. Так, например, многоуважаемый ветеран литовской политической сцены, бывший Председатель Восстановительного Сейма Литвы Витаутас Ландсбергис во время своего торжественного выступления с балкона Дома Подписантов в Вильнюсе больше всего внимания уделил не воспоминаниям о самом событии и даже не внутренним проблемам стремительно теряющей население Литвы, а белорусской АЭС и обратился к президенту Беларуси с призывом "вместе защищаться от Кремля".

Абсурдность самой постановки вопроса, когда президенту Беларуси предлагается "защищаться" от государства, с которым наша страна состоит в военном союзе, можно оставить за скобками. Интересно другое: как можно от кого-то защищаться "вместе с Литвой", если Литовская Республика не в состоянии защитить сама себя и постоянно, несмотря на противоречия с собственной Конституцией, просит у партнеров по НАТО предоставить военнослужащих, технику и вооружения?

Кроме того, сам тон обращения литовского патриарха был, мягко говоря, невежливым и вызывал серьезные вопросы относительно не только осведомленности выступающего в международных делах, но также общего психо-эмоционального состояния г-на Ландсбергиса.

Политик утверждал, что у литовской границы белорусы возводят "машину психологического ада", "навязывают Литве гильотину". Все эти ужасы, естественно, творятся официальным Минском по заданию "кремлевского хозяина", который замыслил против литовского народа "тройственную ядерную агрессию". В воображении Ландсбергиса маленькая Литва почему-то оказалась "на линии фронта", в прямом смысле заслоняя собой всю Европу. Дальше больше: Витаутас Ландсбергис стращал белорусского президента Владимиром Путиным и Господом Богом, призывал "не бояться царского гнева", который "ничто в сравнении с Гневом Божьим".

В завершение всего отец литовской демократии призвал свой народ "озвереть" и двинуться всем "Балтийским путем" на белорусский город Островец с тем, чтобы наконец прекратить строительство ненавистной станции.



© Sputnik / Констанция Ждановская Посол Литвы: мы выступаем за упрощение визового режима

Было бы смешно, если бы не было так грустно.

Общеизвестно, что Литва весьма важна для Беларуси как территория транзита, источник инвестиций, значимый торгово-экономический партнер, да и просто сам статус "соседа" обязывает к особым отношениям. При этом та политическая какофония, которая все чаще раздается в адрес нашей страны из официального Вильнюса, безусловно, негативно сказывается на всех уровнях взаимодействия. При этом, увы, литовский истеблишмент не только не слышит белорусских коллег, но даже не пытается это сделать. Ослепшее и оглохшее литовское государство уже несколько лет ведет свою бессмысленную интифаду против Белорусской АЭС. И эта "война", за отсутствием у Литвы реальных инструментов воздействия и отказа от диалога, все больше напоминает площадную ругань с угрозами, проклятьями и призывами к помощи потусторонних сил.

В этом смысле выступление Витутаса Ландсбергиса, человека, безусловно, влиятельного и авторитетного в литовской политике, обнажило не только всю глубину имеющихся противоречий, но и полное непонимание белорусских реалий литовской элитой, несмотря на то, что из Вильнюса до Минска, как говорится, рукой подать.

Призывать Александра Лукашенко "не бояться царского гнева", также наивно как полагать Владимира Путина "хозяином Беларуси". Особенно выпукло эти утверждения выглядят сейчас, когда отношения Беларуси и России далеки от идеальных и официальный Минск демонстрирует в контактах с РФ такую самостоятельность, на которую Литва никогда бы не решилась не то, что в отношениях с США, но даже с Германией.

В этой связи можно привести железобетонный пример: Беларусь отказала России в размещении военной базы, в то время как литовское руководство слезно умаляет американцев разместить на территории ЛР воинские контингенты США.

Впрочем, простым людям независимость Литвы видится в несколько ином свете — они резонно спрашивают, их ли это государство, если из-за цен приходится ехать за покупками к полякам? И на пенсию в 200 евро не прожить.

Думается, что литовский народ не видит угрозы ни в атомной станции, ни в Беларуси, ни в России, не собирается ни от кого "защищаться", а думает о том, как выжить в непростых экономических условиях. И логично было бы господину Ландсбергису и другим литовским лидерам подумать о своих людях, прежде чем поучать соседей, ведь раздавать непрошенные советы — неблагодарное дело.