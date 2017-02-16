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Российские фанаты пригласили британских на ЧМ по футболу в РФ

17.02.2017 18:17 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Фанаты, снявшиеся в видеоролике, рассказали о прошлых встречах с фанатами из Великобритании и пообещали, что гости весело проведут время в России. Правда, они отметили, что, конечно, есть "некоторые индивидуумы", но их единицы.

Российские фанаты пригласили британских на ЧМ по футболу в РФ
© Sputnik/ Алексей Тихомиров
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"Будут встречать как родных!", — заверили фанаты.

Они также предложили британским болельщиков, которые сомневаются, пообщаться с теми, кто уже побывал в России.

Британский телеканал BBC снял документальный фильм "Армия российских хулиганов". Основной для фильма послужили события Евро-2016, когда в результате столкновений группировок российских и британских тиффози пострадали десятки английских болельщиков и два человека впали в кому. Российские болельщики были в меньшинстве, однако преимущество оказалось на их стороне. Лейтмотивом часового фильма стало предупреждение британским болельщикам, планирующим поехать на ЧМ-2018, о том, что русские хулиганы тщательно готовятся к встрече с ними.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

 
 
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Российские фанаты футбола призвали британских болельщиков не верить тому, что о них рассказали авторы фильма "Армия российских хулиганов", который вышел на...

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