



Противники декрета "о тунеядцах" собрались в Минска для участия в "Марше рассерженных белорусов", который организован оппозицией. Организаторы акции не запрашивали разрешения на ее проведение, а по аналогии с Европой лишь уведомили исполком.

Сбор участников акции объявлен на 18.00 на Октябрьской площади. Планируется, что вначале собравшиеся примут резолюцию с требованиями к властям, а затем пройдут по проспекту Независимости к зданию Министерства по налогам и сборам, куда будут переданы требования, пишет БелаПАН.



В 17.50 на площади было примерно полторы сотни человек. В их числе — известные оппозиционные политики Николай Статкевич, Владимир Некляев, Павел Северинец, Валерий Щукин. Группа молодых людей в масках развернула на ступенях Дворца Республики два плаката. На одном из них надпись: ""Хто галоўны дармаед? Прэзідэнт!", на втором — нарисованы два кулака с фигами и написано: "Вось вам, а не падатак".

Акция организована Белорусским национальным конгрессом (БНК создан в мае 2016 года по инициативе группы общественных и политических деятелей в целях консолидации белорусской оппозиции).



В 18.07 начал выступать Владимир Некляев. К этому времени на площади было приблизительно 600 человек. Во время его выступления на ступени Дворца Республики поднялся человек средних лет в нетрезвом состоянии. Он попытался заставить Некляева замолчать. Участники митинга выдворили его с Октябрьской площади. Люди продолжают прибывать на площадь.



Официальная заявка на проведение акции в Мингорисполком не подавалась.10 февраля представители БНК Николай Статкевич, Владимир Некляев и Евгений Афнагель лишь уведомили столичные власти о проведении марша.

"Мы являемся сторонниками порядка и не проводим насильственные акции. Поэтому за пять дней (в нашем случае — за семь, так как впереди выходные) до ее проведения согласно практике, которая сложилась в Европе в демократических странах, уведомим власти о мероприятии. К сожалению, все законы о массовых мероприятиях, которые принимает назначенный парламент, не соответствуют Конституции и международным обязательствам страны" — так пояснил Статкевич действия организаторов.



На "Марше рассерженных белорусов" планируется принять резолюцию с требованием отменить в течение месяца декрет № 3 "О предотвращении социального иждивенчества". Помимо этого, проект резолюции, которую Статкевич опубликовал накануне, содержит требования "остановить снижение реальных доходов населения, обворовывание пенсионеров, повышение пенсионного возраста, рост платы за коммунальные услуги; вернуть народу свободные, справедливые выборы".



Декрет № 3, принятый 2 апреля 2015 года, обязывает граждан Беларуси, постоянно проживающих на территории страны иностранных граждан, а также лиц без гражданства, не участвовавших в финансировании государственных расходов или участвовавших в таком финансировании менее 183 календарных дней в истекшем году, уплачивать сбор в 20 базовых величин. Нововведение вызвало негативный общественный резонанс и подверглось критике экспертов.



Между тем Александр Лукашенко считает, что декретом "о тунеядцах" возмутилась только небольшая часть населения и отменять документ не следует. "Давайте поживем. Если мы уж с вами придем к одному непреклонному выводу, что это анахронизм и он не нужен, мы его отменим. Не спешите. Может, он еще много чего полезного привнесет в нашу жизнь", — заявил президент 3 февраля на встрече с общественностью и СМИ, отвечая на вопрос о дальнейшей судьбе документа.