



Согласно первой оценке, объем валового внутреннего продукта Беларуси в январе 2017 года составил 7,8 млрд рублей или в сопоставимых ценах 99,5% к уровню января 2016 года.

Об этом сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так За январь ВВП сократился на 0,5 процента Согласно первой оценке, объем валового внутреннего продукта Беларуси в январе 2017 года составил 7,8 млрд рублей или в сопоставимых ценах 99,5% к уровню января 2016 года.

Объем промышленного производства в январе в текущих ценах составил 6,8 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 105,9% к уровню января 2016 года. Производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах в январе составило 735,4 млн рублей и увеличилось по сравнению с январем 2016 года в сопоставимых ценах на 1,9%.