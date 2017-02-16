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За январь ВВП сократился на 0,5 процента

17.02.2017 18:08 — Разное | Ежедневник  
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За январь ВВП сократился на 0,5 процента

Согласно первой оценке, объем валового внутреннего продукта Беларуси в январе 2017 года составил 7,8 млрд рублей или в сопоставимых ценах 99,5% к уровню января 2016 года.

Об этом сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

Объем промышленного производства в январе в текущих ценах составил 6,8 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 105,9% к уровню января 2016 года. Производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах в январе составило 735,4 млн рублей и увеличилось по сравнению с январем 2016 года в сопоставимых ценах на 1,9%.
 
 
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Согласно первой оценке, объем валового внутреннего продукта Беларуси в январе 2017 года составил 7,8 млрд рублей или в сопоставимых ценах 99,5% к уровню января 2016 года.

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