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За январь ВВП сократился на 0,5 процента
17.02.2017 18:08 — Разное | Ежедневник
Согласно первой оценке, объем валового внутреннего продукта Беларуси в январе 2017 года составил 7,8 млрд рублей или в сопоставимых ценах 99,5% к уровню января 2016 года.
Об этом сообщили
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Согласно первой оценке, объем валового внутреннего продукта Беларуси в январе 2017 года составил 7,8 млрд рублей или в сопоставимых ценах 99,5% к уровню января 2016 года.
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