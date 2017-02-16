Sputnik предлагает сделать из четырех апельсинов два совершенно разных вида варенья — апельсиновый джем и цукаты из апельсиновых корочек в сиропе.

Варенье из апельсиновых корочек "Завитушки"

Нам понадобится:

Апельсины — 4-5 шт.

Вода — 200 мл

Сахар — 2 кг

Лимоны — 3 шт.



© Sputnik / Людмила Янковская Варенье из апельсиновых корочек "Завитушки"

Тщательно моем апельсины, не думая о том, что фрукты обрабатывают ужасными ядами и отравами, просто хорошо моем. Чистим, надрезаем сначала хвостики апельсинов, затем разрезаем на четверть.



© Sputnik / Людмила Янковская Варенье из апельсиновых корочек "Завитушки"

Добывать кожуру можно и другим способом — с помощью картофелечистки. Но тогда края у завитушек не получатся ровные, а будут волнистые, что не принципиально.



© Sputnik / Людмила Янковская Варенье из апельсиновых корочек "Завитушки"

Итак, снимаем кожуру с четвертинок и каждую еще раз делим на три полоски. В итоге у нас будет много тонких полосок. Складываем полоски в одну большую миску, а мякоть апельсинов в другую.



© Sputnik / Людмила Янковская Варенье из апельсиновых корочек "Завитушки"

С помощью острого ножа аккуратно вдоль полосок срезаем излишки белой прослойки. До конца ее срезать не нужно, но излишки лучше убрать.



© Sputnik / Людмила Янковская Варенье из апельсиновых корочек "Завитушки"

Теперь нам понадобится плотная толстая нитка белого цвета и большая иголка. Нитку вдеваем в иглу, на конце завязываем петлю и приступаем к формированию завитушек. Для этого берем полоску и аккуратно сворачиваем ее колечком, прокалываем иглой так, чтобы закрепить внешний хвостик и вдеваем нить. Если полосок получилось много, лучше разделить завитушки на две нити.



© Sputnik / Людмила Янковская Варенье из апельсиновых корочек "Завитушки"

Готовые бусы из полосок складываем в большую глубокую миску и заливаем холодной водой на две трети объема посуды, завитушки должны полностью погрузиться в воду. Вымачиваем завитки минимум сутки, периодически меняя воду, иначе при выделении сока и эфирных масел она начнет бродить и испортит заготовку. Некоторые рецепты говорят о вымачивании 3-4 суток, но это уже для очень толстой кожуры цитрусовых.



© Sputnik / Людмила Янковская Варенье из апельсиновых корочек "Завитушки"

Через сутки воду сливаем, излишкам даем стечь. У нас должны получиться завитки пропитанные водой, как на снимке. Вот с этой заготовкой мы будем дальше работать.

Варим сиром из сахара и воды, доводим его до кипения, даем покипеть пару минут. Уменьшаем температуру до среднего и выкладываем в сироп бусы из завитушек. Сироп должен полностью закрыть завитушки. Когда масса снова закипит, варим на среднем огне около 10 минут, а затем отставляем в строну остыть. Сироп — момент не простой. Если сварите жидкий, будут спирали в компоте. Вкусно, но не то. Если перестараетесь, получите цукаты в карамели, которую надо отдирать от банки. Здорово, но не эстетично.



© Sputnik / Людмила Янковская Варенье из апельсиновых корочек "Завитушки"

Проделываем процедуру проваривания сиропа и полного его остывания до тех пор, пока сироп в остывшем виде не примет вид густого меда. Снова разогреваем сироп, достаем бусы, убираем нити и возвращаем завитушки в сироп, добавляем выжатый из лимонов сок, доводим до кипения, пару минут прокипятим и все, можно разливать в подготовленную стерилизованную тару.



© Sputnik / Людмила Янковская Варенье из апельсиновых корочек "Завитушки"

Сироп этого варенья по вкусу очень похож на цветочный мед. И, хоть выход в итоге небольшой, всего лишь две небольшие баночки, завитушки оригинальное лакомство, которое много не съешь за один присест.

Апельсиновый джем

Пока завитушки остывают в баночках, займемся мякотью апельсинов и приготовим из них джем.



© Sputnik / Людмила Янковская Апельсиновый джем

Дольки апельсина переберем, удалим лишнюю белую прослойку, и поломаем дольки крупными кусочками, сложим все это в глубокую миску.



© Sputnik / Людмила Янковская Апельсиновый джем

С помощью блендера измельчаем дольки апельсина в пюре. И тут есть две стадии, можно перемолоть мякоть, оставив слегка крупноватые части, а можно перемолоть в пюре, это уж как вам понравится. Я люблю пюре.



© Sputnik / Людмила Янковская Апельсиновый джем

Лимоны измельчаем ножом, удаляем косточки и обрезаем попки. Затем режем на мелкие куски. С помощью блендера измельчаем лимоны с кожурой в пюре. Кожуру лимона обязательно нужно использовать в джеме, потому что там содержится много пектина, который и помогает готовому джему загустеть.



© Sputnik / Людмила Янковская Апельсиновый джем

В готовую массу всыпаем сахар, тщательно перемешиваем и даем отстояться до тех пор, пока сахар полностью не растворится. Если апельсины слегка суховаты, можно добавить немного кипяченой воды.

Ставим массу на огонь в толстой огнеупорной сковороде или сотейнике и доводим до кипения, затем температуру уменьшаем и продолжаем варить джем, периодически помешивая, чтобы не пригорал до уменьшения объема на треть. Затем джем отставляем и даем остыть. Полностью остывший джем снова ставим на плиту, доводим до кипения, провариваем и основа отставляем остывать. Если джем в холодном состоянии застыл и устраивает вас своем плотностью, тогда займемся его упаковкой. Дл этого джем снова ставим на плиту разогреть, горячая масса лучше разливается в тару, но до кипения не доводим.



© Sputnik / Людмила Янковская Варенье из апельсиновых корочек "Завитушки"

Стерилизуем баночки для джема разными способами: прокаливаем в духовке, ошпариваем кипятком и вытираем насухо, можно прокалить в микроволновке, это займет 3-4 минуты в зависимости от размера баночки. Разливаем джем в тару, заполняя массой почти по края, остывший джем слегка уплотнится и образует плотную пленку сверху, которая предохрани джем от порчи. Остывшую баночку с джемом закрываем крышкой и украшаем по желанию. Не забудьте промаркировать баночку, поставив дату изготовления.

Приятного аппетита!