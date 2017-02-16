«Я прошу вас, пожалуйста, освободите, моего сына от налога. Он у меня не лодырь. Он работал», — едва не плачет брестчанка Елена Федоровна на приеме у помощника президента Василия Герасимова. 17 февраля Василий Николаевич принимал иждивенцев и их родителей . Поговорить о наболевшем к нему приходили люди разных возрастов, профессий и дохода. Девушки жаловались на работодателей, которые не хотят брать их на работу из опасений декрета, мамы и папы просили за своих сыновей, которые искали, но так и не смогли вовремя найти работу, а некоторые, пользуясь ситуацией, пытались донести до помощника президента свои проблемы, которые к декрету о тунеядстве никакого отношения не имеют.





Молодая брестчанка: «Я отправляла резюме, я старалась, а не просто сидела и ждала»

Первой о своей проблеме Василию Герасимову рассказала молодая жительница Бреста Ирина. В сложной ситуации она оказалась после того, как ее уволили с работы. Долгое время девушка не могла устроится: отправляла резюме, ходила на собеседования, но работодатели не перезванивали. По мнению обратившейся, сложности с трудоустройством возникали в том числе из-за ее семейного положения.

— Я молодая девушка с мужем, могу уйти в декрет. Меня не берут. Это голословно, но такое есть. Я могу предоставить скрин-шоты из TUT.BY, что я отправляла резюме, я старалась, а не просто сидела и ждала, когда мне придет извещение. <…> Я не жалуюсь на тяжелое материальное положение. Я могу заплатить, но я себя не признаю (тунеядкой — TUT.BY). Потому, что сложилась ситуация, что я не смогла найти работу. Как только я ее нашла, меня трудоустроили. Прошло, к сожалению, больше времени, чем я надеялась.

Присутствовавшая на приеме замначальника инспекции Министерства по налогам и сборам по Брестской области Галина Жданеня отметила, что в обращении девушки она не услышала объективных оснований для того, чтобы аннулировать извещение на финансирование государственных расходов.

Помощник президента в свою очередь посоветовал Ирине взглянуть на проблему под другим углом:

— В рамках налогового кодекса мы все являемся плательщиками каких-либо налогов. Кто-то платит подоходный налог, <…> кто-то госпошлину. Вот у вас появился сбор на финансирование госрасходов. Это обязательный платеж и вы являетесь плательщиком этого платежа. Признаю, не признаю, но вы являетесь плательщиком, — подчеркнул Василий Герасимов.





Василий Николаевич также посоветовал обратиться в исполком с просьбой о предоставлении льгот по выплате сбора на финансирование госрасходов людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

— Это сбор. Это не то, что вам дали какую-то меру наказания. А вы как-то так воспринимаете. <…> Это не наказание, правильно?! Это обязанность любого гражданина. <…> Спокойнее к этому относитесь, — посоветовал помощник президента.

Мать о сыне: «Я не скажу, что он у меня лодырь, старается»

Елена Федоровна к помощнику президента пришла просить не за себя, а за сына, который сам на прием явиться не мог — работает на стройке в России. Как рассказала женщина, сын — индивидуальный предприниматель и уплачивал налог.

— Я вижу, что за 2015 год периоды работы учтены. К уплате у него не полная сумма сбора. Не 360 рублей, а 94 рубля. Может какие-то еще есть периоды работы, за которые не подали справку? Надо с нами встретится и сверить, за какие периоды работы мы учли подоходный налог, который он платил или тот же единый [налог], как индивидуальный предприниматель, а за какой период он не платил, — отметила Галина Жданеня.

Елена Федоровна грудью стала на защиту сына. Женщина отметила, что он не бездельничал, искал работу: обращался в государственные строительные организации, к частникам. Однако поиски были безуспешными

— Я не скажу, что он у меня лодырь, старается… — начала женщина.

— Не надо воспринимать это так, как будто его обозвали лодырем, — прервал Василий Николаевич.

— Ну все равно… тунеядцем.

— Нигде в декрете слово тунеядец не звучит, — подчеркнул помощник президента.

— Ну иждивенец… Я понимаю, если бы он работал, то надо платить. А если нет работы, с чего платить? На что молодежь подталкиваем? Воровать?

— Если объективно не было работы, значит надо было стать на учет. Ему бы там и выплачивали (пособие по безработице — TUT.BY) и искали бы работу, — объяснил Василий Николаевич.

Пенсионерка о подоходном налоге: «Для меня эта сумма невыносимая просто»

На прием также поступило обращение, которое к декрету № 3 отношения не имеет. Жительница Малориты Ольга Михайловна рассказала Василию Николаевичу, что в течение пяти лет продала две квартиры, а деньги потратила на то, чтобы выкупить и отремонтировать отчий дом 1926 года постройки.

— Через год я получила из налоговой инспекции письмо. Я даже не поняла о чем. Зашла в налоговую, а мне сразу выставили сумму.





Женщина продала вторую квартиру в течение пяти лет и ее обязали заплатить подоходный налог — 25 миллионов неденоминированных рублей.

— Для меня эта сумма невыносимая просто, — объяснила женщина, добавив, что неоднократно обращалась в различные инстанции с просьбой освободить от уплаты налога, но получила отказы.

Несмотря на то, что прием был посвящен другой теме, Василий Николаевич все же попросил ответственных разобраться в ситуации.

Военный пенсионер о сыне-программисте: «Ни одного дня не хотел быть иждивенцем»

Брестчанин Владимир Егорович пришел к помощнику президента поговорить о своем сыне. Молодой человек летом 2015 года закончил университет со «свободным дипломом» по специальности «программист». Долгое время парень не мог найти работу.

— С первого дня он стал добиваться устройства на работу. <…> Но, как оказалось, в настоящее время не так просто устроится на работу. Особенно по такой специальности, где применяются высокие технологии. Все фирмы, проводя конкурсный отбор, в основном берут специалистов, которые имеют хорошую базовую подготовку и ему конкурировать со теми, кто имел практику, было нелегко. Он не сдавался. Постоянно изо дня в день занимался. И ночами занимался.<…> Мой сын ни одного дня не хотел быть иждивенцем. Он все делал все для того, чтобы добиться трудоустройства. У нас в семье и понятия нет такого, что человек может быть иждивенцем.

Несмотря на все усилия, трудоустроиться в первые месяцы после окончания вуза молодому специалисту не удалось. По словам отца, целый год сын занимался самообразованием и отправлял резюме, но только 1 июля прошлого года смог найти работу. Правда зарплата у молодого человека пока только 340 рублей, а извещение о финансировании госрасходов он получил на 360 рублей.

Владимир Егорович отметил, что ему не только за сына обидно, а за всех молодых специалистов.

— Я б обязательно предложил всех молодых специалистов в третий пункт (пункт декрета, в котором перечисляются лица, освобожденные от уплаты сбора — TUT.BY) внести, — предложил пенсионер.

Украинка о себе: «У меня было все платно»

На прием к помощнику президента записалось более 30 человек. Однако в некоторых случаях попасть к Василию Николаевичу можно было и по живой очереди. Так, например, своей проблемой с собравшимися поделились Юлия Николаевна с супругом. Женщина — гражданка Украины. 10 марта 2015 года она получила вид на жительство в Беларуси.

После легализации своего пребывания в стране, она начала искать работу. На тот момент Юлия Николаевна была беременна, поэтому работодатели деликатно отказывали ей в трудоустройстве. Ребенок в белорусско-украинской семье родился в декабре 2015 года.

— Так как я гражданка Украины у меня было все платно. Насколько я понимаю, медицина оплачивается в том числе за счет этого сбора. У меня было экстренное кесарево. Три дня я лежала бесплатно и три — платно. Заплатила чуть больше двух миллионов. На данный момент я нахожусь в декрете и беременна. Если все будет хорошо, у меня будет очередное кесарево, которое также будет платным. Анализы, приемы, все будет платное. Для меня медицина платная, — отметила женщина.

Супруг Юлии оформлен индивидуальным предпринимателем и свои 360 рублей сбора он оплатил. Пара добивается освобождения уплаты именно для Юлии, как для гражданки иностранного государства.

Василий Николаевич посоветовал супругам обратиться в исполком.

— Как правило вопросы, связанные с рождением ребенка, беременностью, мы решаем положительно, — заверил заместитель председателя Брестского облисполкома Сергей Жуков.