С утра и практически до вечера 17 февраля помощник президента Беларуси — главный инспектор по Могилевской области Геннадий Лавренков принимал звонки и людей по вопросам декрета о тунеядстве. Получившие «письма счастья» из налоговой смеялись, плакали, просили о помощи. Часть из них уже получила отказ из местного исполкома, который не признал их положение затруднительным. Некоторые и вовсе звонили, чтобы решить коммунальные проблемы.



С 9.00 до 12.00 Геннадий Лавренков отвечал на звонки. Несмотря на заявленную тему — реализация Декрета № 3 — жители области звонили и по другим вопросам.

«Салат режу — решила вам позвонить»

Женщина из Могилевского района жаловалась от имени мужа-слесаря, что за 250 часов работы в месяц мужчине начислили всего 330 рублей — меньше, чем за более свободный график в прошлом месяце.

Пенсионер из Могилева просил позволить купить на чеки «Имущество» матрас, а женщина из Могилевского района жаловалась на то, что две недели не может попасть на прием, чтоб решить коммунальные вопросы.

Эмоциональная пенсионерка из Бобруйска явно не впервые общалась с Лавренковым: «Я вот режу салат — решила вам позвонить». Женщина с прибаутками жаловалась на плохие балконы, дороги, говорила что «Коваленко — умница» (председатель Бобруйского горисполкома, которого задержали по подозрению во взяточничестве . — TUT.BY) и спрашивала совета, есть ли ей смысл « идти к Снопкову ».





Геннадий Михайлович ей тактично объяснил: регламент — 5 минут максимум на звонок, на линии ожидают десятки людей да и тема, в общем-то, иная. И пояснил, что на все ее письменные вопросы ответит также письменно и поможет решить проблемы. А идти ли на прием к замглавы Администрации президента, женщина должна решить сама.

Две бабушки выясняли, как решить проблему внуков. Парни были отчислены из университета, потом снова поступили. При этом один из них все равно был позже отчислен, а второй учится на отлично. За перерыв в учебе в 2015 году, когда молодые люди готовились к перепоступлению, налоговая причислила парней к тунеядцам.

Большинство звонков было от пенсионеров, которые решали проблемы детей, внуков — те по разным причинам не могли сами позвонить. Часть вопросов касалась тех, кто присматривал за больными родственниками, но неофициально.





Пенсионерка из Чаус ухаживала за больным сыном, которому дали инвалидность пожизненно. Проблемный подросток превратился со временем в еще более проблемного мужчину, который начал нюхать клей, выпивать, бить мать.

— Его в тюрьму посадили на год за истязание, а мне пришло это письмо с требованием заплатить. Почему? Я всю жизнь работала, огород свой сажала. А в горисполкоме меня как преступницу приняли на комиссии, меня только начальник милиции защитил, потому что знает, что сын у меня проблемный, — рыдала в трубку пенсионерка.

Решение по освобождению от уплаты налога в отношении женщины еще не приняли. Геннадий Лавренков пообещал в ситуации разобраться и проконтролировать результат.

«Я не тунеядец, я хочу на работу, но помогите ее найти»





На прием к Геннадию Лавренкову записались около 40 человек. В фойе было не протолкнуться. Люди, ожидавшие своей очереди на прием к помощнику президента, были озлобленны, агрессивны. В кабинете же некоторые плакали.

Работу не могут найти две учительницы. Одна — начальных классов из Казахстана, с 20-летним опытом работы, но без знания белорусского языка. Вторая — выпускница с дипломом учителя географии и биологии, но без опыта работы. Получение новых навыков и даже образование могилевчанкам не помогли трудоустроиться.

46-летняя Светлана в разводе с мужем и присматривает за внучкой. Женщину содержит дочь. Светлана работала, но уволилась по состоянию здоровья. Теперь, чтобы заработать хотя бы немного, она зарегистрировалась как ремесленник.

— Вот, посмотрите на Дашин обруч, я специально пришла показать, что буду делать, у меня и бизнес-план есть, — взволнованно рассказывает женщина и снимает с головы внучки украшение для волос. — Если бы деньги были, я бы заплатила эту сумму и к вам бы даже не ходила. Но их, денег, просто нет.





Женщина обращалась в горисполком с просьбой освободить ее от уплаты налога до изменений, но чиновники ей отказали. Теперь Лавренков посоветовал женщине снова обратиться к властям, но письмо написать более эмоционально, чтобы «вошли в ее положение, прочувствовали, чтобы это был крик души».

Основная проблема всех, кто обратился в этот день к Лавренкову, по их словам, не нежелание работать, а отсутствие работы.

— Я не хочу быть тунеядцем. Это нехорошее слово. Но помогите мне найти работу, потому что ее просто нет, — сказала учительница.

Геннадий Лавренков поручил более детально разобраться в некоторых вопросах компетентные службы. Иногда он давал советы: молодым людям — перестать перекладывать проблемы на родителей и решать все самостоятельно; взрослым — пересмотреть свое отношение к работе, учиться и соглашаться на работу, которая приносит хотя бы кусок хлеба. Большинству же Геннадий Михайлович рекомендовал обращаться письменно в местные исполкомы с документами и пояснять, в чем состоит трудность жизненной ситуации.





— Вам могут снизить плату, а может, государство даже выделит вам единоразовую адресную помощь. Но рассрочить уплату налога еще не придумали, — объяснял Лавренков.

По телефону лишь одна белоруска осудила декрет о тунеядстве. В приемной же толпа была солидарна в этом вопросе: декрет отменить и перестать «мучить людей».