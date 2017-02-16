Хоккеисты сборной Беларуси (U17) стали серебряными медалистами Европейского юношеского олимпийского фестиваля в турецком Эрузуруме.



Фото: НОК Беларуси

В финальном поединке команда Владимира Магдеева крупно уступила сверстникам из России, знакомым по выступлениям на ежегодном Кубке Президентского спортивного клуба.

Беларусь U17 — Россия U17 — 1:7 (1:2, 0:1, 0:4)

Беларусь U17: 1. Кирилл Андреев, 86,8% отраженных бросков — 33 из 38 (25.Никита Толопило, 45.04; 80% отраженных бросков — 8 из 10); 8. Илья Соловьев (А) — 4. Владислав Барковский, 13. Виктор Масилевич — 14. Никита Пышкайло (А) — 10. Кирилл Межейников; 6. Михаил Ковалев — 2. Вадим Щёчин, 12. Павел Ажгирей (К) — 17. Матвей Курилович — 24. Иван Некрасов; 18. Владислав Колячонок — 7. Павел Денисов, 22. Иван Пусев — 19. Алексей Котеловский — 21. Кирилл Федосов; 3. Кирилл Левшунов, 15. Илья Крылович, 6. Кирилл Игнатов.

Броски: 23−48 (6−13, 8−10, 9−15).

Штраф: 16−14.

Единственную шайбу у белорусов на 18-й минуте в большинстве забросил Илья Соловьев с передачи Павла Ажгирея, сделав счет 1:2. У россиян голы на счету Ильи Сафронова (2), Матвея Гуськова (9, в большинстве), Даниила Зиновьева (21, в большинстве 5 на 3), Василия Подкользина (43), Николая Буренова (46, в большинстве), Алексея Цыплакова (46) и Александра Черного (59).

Провальным для белорусской команды оказался третий период, в котором она пропустила 4 шайбы, причем три из них — с 43-й по 46-ю минуту.



Фото: НОК Беларуси



Фото: НОК Беларуси

Отметим, что на стыке 2016 и 2017 годов юношеская (U17) сборная Беларуси стала победительницей престижного турнира в Канаде, выиграв все 7 матчей.

Медаль хоккеистов стала единственной для Беларуси на Европейском юношеском олимпийском фестивале, где страна была представлена также в биатлоне, фигурном катании, лыжных гонках, горнолыжном спорте, шорт-треке.