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Возросшие расходы на отопление из-за январских морозов за белорусов оплатят коммунальники

17.02.2017 20:18 — Разное | Tut.by  
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В министерстве ЖКХ обещают, что суммы в жировках за январь, которые вот-вот должны разнести по почтовым ящикам увеличатся только за счет утвержденного уже роста тарифов. А вот последствия январских морозов белорусам оплачивать не придется. Об этом сообщает БЕЛТА.

Население будет платить за январское отопление по объемам, потребленным в декабре. Традиционно именно эта строчка в жировках «весит» больше всего. С начала года отопление подорожало на 17%.

Ранее, напомним, городские власти говорили, что в этом году из-за сильных морозов сумму за отопление в январе могут выставить неполностью, а доплату взять, к примеру, в апреле, когда топить уже не будут.

Однако в итоге власти решили поступить по-другому.

— Несмотря на серьезные холода, которые были в январе, когда температура воздуха опускалась до минус 28 градусов, белорусы ощутят удорожание услуг отопления только за счет увеличения тарифов, — заверили в министерстве ЖКХ. — Рост объемов потребленной теплоэнергии ЖКХ возьмет на себя и погасит за счет снижения затрат в течение года. В результате белорусы заплатят меньше, чем могли бы заплатить.

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В министерстве ЖКХ обещают, что суммы в жировках увеличатся только за счет подросших тарифов.

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