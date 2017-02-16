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Возросшие расходы на отопление из-за январских морозов за белорусов оплатят коммунальники
В министерстве ЖКХ обещают, что суммы в жировках за январь, которые вот-вот должны разнести по почтовым ящикам увеличатся только за счет
Население будет платить за январское отопление по объемам, потребленным в декабре. Традиционно именно эта строчка в жировках «весит» больше всего. С начала года отопление подорожало на 17%.
Ранее, напомним, городские власти
Однако в итоге власти решили поступить по-другому.
— Несмотря на серьезные холода, которые были в январе, когда температура воздуха опускалась до минус 28 градусов, белорусы ощутят удорожание услуг отопления только за счет увеличения тарифов, — заверили в министерстве ЖКХ. — Рост объемов потребленной теплоэнергии ЖКХ возьмет на себя и погасит за счет снижения затрат в течение года. В результате белорусы заплатят меньше, чем могли бы заплатить.
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В министерстве ЖКХ обещают, что суммы в жировках увеличатся только за счет подросших тарифов.
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