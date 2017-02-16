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В субботу чиновники встретятся с "тунеядцами" в райцентрах и снова в Могилеве
Представители Могилевского облисполкома 18 февраля разъедутся по районам области, чтобы встретиться с людьми и разъяснить им нюансы декрета о тунеядстве.
Информация о намеченных на 18 февраля с 9.00 до 12.00 личных приемах граждан появилась сегодня
Зампред облисполкома Андрей Кунцевич примет жителей региона в Могилевском горисполкоме, Виктор Некрашевич — в Бобруйском, Дмитрий Янков — в Могилевском райисполкоме.
В Мстиславский райисполком приедет начальник управления организационно-кадровой работы облисполкома Игорь Авсеенко, в Осиповичский — председатель комитета экономики облисполкома Руслан Страхар. В Горецком райисполкоме будет принимать начальник главного финансового управления облисполкома Юрий Ильющиц, в Быховском — председатель комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома Светлана Тарасенко.
Также в этот день с 9.00 до 12.00 личные приемы по декрету о тунеядцах в горрайисполкомах проведут председатели городских и районных исполнительных комитетов. В Могилеве — председатель Могилевского горисполкома
Сегодня, 17 февраля, в здании Бобруйского горисполкома
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Приемы пройдут с 9.00 до 12.00.
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