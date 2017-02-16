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Бывшему главному инженеру МЗКТ попросили 10 лет лишения свободы
17.02.2017 20:11 — Разное | Ежедневник
В суде Фрунзенского района Минска состоялись прения в процессе по делу обвиняемых в коррупции должностных лиц Минского завода колесных тягачей.
Гособвинитель запросил у суда для бывшего главного инженера МЗКТ Головача 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима с конфискацией имущества и лишением права заниматься руководящей деятельностью сроком на пять лет, сообщила
Для соучастников преступления — четыре года лишении свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества и запретом заниматься предпринимательской деятельностью и три года ограничения свободы без направления в исправучреждение и без конфискации имущества.
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В суде Фрунзенского района Минска состоялись прения в процессе по делу обвиняемых в коррупции должностных лиц Минского завода колесных тягачей.
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