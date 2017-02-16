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Бывшему главному инженеру МЗКТ попросили 10 лет лишения свободы

17.02.2017 20:11 — Разное | Ежедневник  
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Бывшему главному инженеру МЗКТ попросили 10 лет лишения свободы

В суде Фрунзенского района Минска состоялись прения в процессе по делу обвиняемых в коррупции должностных лиц Минского завода колесных тягачей.

Гособвинитель запросил у суда для бывшего главного инженера МЗКТ Головача 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима с конфискацией имущества и лишением права заниматься руководящей деятельностью сроком на пять лет, сообщила БелаПАН помощник председателя Мингорсуда Анастасия Шильвян.

Для соучастников преступления — четыре года лишении свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества и запретом заниматься предпринимательской деятельностью и три года ограничения свободы без направления в исправучреждение и без конфискации имущества.

По данным следствия, в 2011—2015 годах главный инженер, начальник конструкторского бюро и заместитель начальника инструментально-штампового управления получали от представителей субъекта хозяйствования в качестве взятки деньги за содействие в осуществлении поставок на завод режущего и вспомогательного инструмента. 

Всего следствием установлено 80 эпизодов получения взяток обвиняемыми. Главному инженеру инкриминируется получение более 180.000 рублей, начальнику конструкторского бюро — 14.600 рублей. Заместитель начальника инструментально-штампового управления по производству обвиняется в получении в качестве взятки тысячи долларов США. 

На имущество обвиняемых наложен арест более чем на 537.000 рублей. 

На основе собранных доказательств главному инженеру предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 430 УК (получение взятки в особо крупном размере), начальнику конструкторского бюро — по ч. 2 ст. 430 УК (получение взятки в крупном размере), заместителю начальника инструментально-штампового управления по производству — по ч. 1 ст. 430 УК (получение взятки).

 
Теги: Минск
 
 
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В суде Фрунзенского района Минска состоялись прения в процессе по делу обвиняемых в коррупции должностных лиц Минского завода колесных тягачей.

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