Женская сборная Беларуси по биатлону отлично проявила себя в непростых погодных условиях на огневых рубежах, но не смогла составить конкуренцию лучшим сборным на лыжне. Надежда Скардино, Ирина Кривко, Надежда Писарева и Дарья Домрачева показали девятый результат в эстафете , оставив за спиной команды России и Норвегии. SPORT.TUT.BY делится лучшими кадрами гонки.



С первых же метров дистанции стало ясно, что немки сегодня настроены только на золото. Фото: Денис Костюченко, TUT.BY



Надежда Скардино закрыла 10 мишеней при помощи 11 патронов и благодаря отличному ходу передала эстафету пятой. Фото: Денис Костюченко, TUT.BY



На первых этапах серьезнейшую конкуренцию немкам составляли итальянские биатлонистки. Фото: Денис Костюченко, TUT.BY



Ирина Кривко не лучшим образом выглядела на лыжне, но отлично отработала на огневых рубежах. Фото: Денис Костюченко, TUT.BY



Свой этап Ирина завершила на восьмом месте. Фото: Денис Костюченко, TUT.BY



Надежда Писарева не всегда радует качеством стрельбы в личных гонках, но куда увереннее чувствует себя в гонках за команду. Фото: Денис Костюченко, TUT.BY



Белорусские болельщики были очень заметны на трассе в Хохфильцене. Фото: Денис Костюченко, TUT.BY



Надежда Писарева вплоть до последнего километра неплохо чувствовала себя на лыжне. Фото: Денис Костюченко, TUT.BY



Три дополнительных патрона на два рубежа — не худший вариант для такой погоды. Такой результат позволил ей побороться за место в топ-8. Фото: Денис Костюченко, TUT.BY



Увы, последний километр Надежде Писаревой не удался. Дарье Домрачевой эстафету она передала 11-й. Фото: Денис Костюченко, TUT.BY



Дарья Домрачева бодро начала свой этап и перед второй стрельбой имела хороший шанс попасть в первую шестерку. Фото: Денис Костюченко, TUT.BY



Правда, вторая половина этапа Дарье не удалась. На финише белоруска была девятой. Фото: Денис Костюченко, TUT.BY



Тем временем Лаура Дальмайер весь этап убегала от мощной погони в лице сборных Чехии, Франции, Италии и Украины. Фото: Денис Костюченко, TUT.BY



Первой отстала итальянка Доротея Вирер, для которой чемпионат мира получается крайне неудачным. Фото: Денис Костюченко, TUT.BY



Преимущество Германии на финише составило всего шесть секунд. Фото: Денис Костюченко, TUT.BY



Второй финишировала опытная Олена Пидгрушная, принесшая Украине серебро. В спринтерской разборке она была быстрее француженки Мари Дорен-Абер и чешки Габриэлы Коукаловой. Фото: Денис Костюченко, TUT.BY



Чемпионский квартет: Ванесса Хинц, Марен Хаммершмидт, Франциска Хильдебранд и Лаура Дальмайер. Фото: Денис Костюченко, TUT.BY