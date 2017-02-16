Лучшие кадры эстафеты, в которой белорусские биатлонистки заехали в топ-10
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Женская сборная Беларуси по биатлону отлично проявила себя в непростых погодных условиях на огневых рубежах, но не смогла составить конкуренцию лучшим сборным на лыжне. Надежда Скардино, Ирина Кривко, Надежда Писарева и Дарья Домрачева , оставив за спиной команды России и Норвегии. SPORT.TUT.BY делится лучшими кадрами гонки. показали девятый результат в эстафете С первых же метров дистанции стало ясно, что немки сегодня настроены только на золото. Фото: Денис Костюченко, TUT.BY Надежда Скардино закрыла 10 мишеней при помощи 11 патронов и благодаря отличному ходу передала эстафету пятой. Фото: Денис Костюченко, TUT.BY На первых этапах серьезнейшую конкуренцию немкам составляли итальянские биатлонистки. Фото: Денис Костюченко, TUT.BY Ирина Кривко не лучшим образом выглядела на лыжне, но отлично отработала на огневых рубежах. Фото: Денис Костюченко, TUT.BY Свой этап Ирина завершила на восьмом месте. Фото: Денис Костюченко, TUT.BY Надежда Писарева не всегда радует качеством стрельбы в личных гонках, но куда увереннее чувствует себя в гонках за команду. Фото: Денис Костюченко, TUT.BY Белорусские болельщики были очень заметны на трассе в Хохфильцене. Фото: Денис Костюченко, TUT.BY Надежда Писарева вплоть до последнего километра неплохо чувствовала себя на лыжне. Фото: Денис Костюченко, TUT.BY Три дополнительных патрона на два рубежа — не худший вариант для такой погоды. Такой результат позволил ей побороться за место в топ-8. Фото: Денис Костюченко, TUT.BY Увы, последний километр Надежде Писаревой не удался. Дарье Домрачевой эстафету она передала 11-й. Фото: Денис Костюченко, TUT.BY Дарья Домрачева бодро начала свой этап и перед второй стрельбой имела хороший шанс попасть в первую шестерку. Фото: Денис Костюченко, TUT.BY Правда, вторая половина этапа Дарье не удалась. На финише белоруска была девятой. Фото: Денис Костюченко, TUT.BY Тем временем Лаура Дальмайер весь этап убегала от мощной погони в лице сборных Чехии, Франции, Италии и Украины. Фото: Денис Костюченко, TUT.BY Первой отстала итальянка Доротея Вирер, для которой чемпионат мира получается крайне неудачным. Фото: Денис Костюченко, TUT.BY Преимущество Германии на финише составило всего шесть секунд. Фото: Денис Костюченко, TUT.BY Второй финишировала опытная Олена Пидгрушная, принесшая Украине серебро. В спринтерской разборке она была быстрее француженки Мари Дорен-Абер и чешки Габриэлы Коукаловой. Фото: Денис Костюченко, TUT.BY
Чемпионский квартет: Ванесса Хинц, Марен Хаммершмидт, Франциска Хильдебранд и Лаура Дальмайер. Фото: Денис Костюченко, TUT.BY
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Женская сборная Беларуси по биатлону отлично проявила себя в непростых погодных условиях на огневых рубежах, но не смогла составить конкуренцию лучшим сборным на...
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