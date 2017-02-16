Мобильный оператор life:) сообщил об изменении стоимости некоторых услуг. С 1 марта 2017 года популярные пакеты станут дороже, а роуминг — дешевле.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Вырастут регулярные платежи на массовых тарифах оператора. Тариф «XS» будет стоить 3,5 рублей в месяц (+16,6%), «S» — 7 рублей (+7,6%), «M» — 8,5 рублей (+10,3%), «L» — 12,5 рублей (+7,7%), «XL» — 14,5 рублей (+11,5%).

Подорожают и крупные пакеты с трафиком LTE: плата за услугу «4G 20 ГБ» вырастет до 22,9 рублей (+15%), «4G 50 ГБ» — 36,9 рублей (+23,4%). Все новые цены опубликованы на сайте оператора.

Без изменений останутся регулярные платежи на тарифах «XXL», «Вольный life:)», «Наш life:)», «Супер life:)», а также на тарифных планах линейки «Smart» и для ряда других предложений. Подешевеет роуминг для абонентов, которые находятся в Великобритании, Испании, Италии, Китае, США и Туркменистане.

«Изменение стоимости на услуги мобильной связи обусловлено необходимостью дальнейшего развития сети, запуска новых сервисов и повышения качества оказываемых услуг», — объяснил оператор.