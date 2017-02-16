По всей Беларуси проходят выездные приемы по вопросам «тунеядства». 17 февраля такое заседание состоялось и в Рогачеве. Здесь людей выслушал первый заместитель главы Администрации президента Максим Рыженков.





С самого утра в местном райисполкоме собрались «тунеядцы» разного возраста, пола, профессий. Каждый со своей историей непростых жизненных обстоятельств. Большого чиновника из Минска просили помочь в отмене сбора, трудоустройстве и просто в решении бытовых неурядиц. Всего на прием записалось 14 человек. Пришли 12. Двое посетителей — из соседнего, Буда-Кошелевского района.

В начале встречи Рыженков заверил: сегодняшнее мероприятие — не показушное, и он действительно лично хочет услышать о тех проблемах, которые волнуют жителей периферии, и, по возможности, помочь людям. «Нам надо знать правду, которая происходит сегодня в регионах», — сказал чиновник.

Первым в кабинет вошел Денис Дашкевич. Парень рассказал, что по профессии он музыкант, лауреат республиканских и международных конкурсов, в 2003 году даже стал стипендиатом Специального фонда Президента по поддержке одаренной молодежи. Но — поработал в культуре немного: не сложились отношения с вышестоящим руководством. Пришлось уйти. Теперь не может найти работу по профессии. Переквалифицировался в программисты.





— Сейчас я вынужден работать на иностранное государство в Сети. Это разовые подработки. Я хочу работать, хочу платить налоги. Но просто не понимаю: если государство меня лишило работы, точнее чиновники-самодуры, то почему с меня хотят взять этот сбор, — недоумевает молодой человек.

В ответ Максим Рыженков предложил местным чиновникам помочь парню в трудоустройстве. Денис уже сегодня собирается написать заявление на имя начальника отдела культуры с просьбой предоставить ему работу.





— У меня один вопрос: что делать, если денег нет и работы нет?, — задает тон беседе новый посетитель — Юлия. У женщины имеется юридическое образование, есть стаж работы в адвокатуре, но сейчас трудоустроиться в Рогачеве она не может. — Я не тунеядец я не сижу дома, не крашу ногти. У меня бабушка 90 лет, за которой я ухаживаю, потому что от нее спички надо прятать. Я с шести утра и до 12 ночи на ногах, но зарплаты нет. Откуда мне взять на этот сбор? — недоумевает Юлия.

Валентине Чернышовой тоже пришло уведомление. Просят заплатить 293 рубля 30 копеек. Попала в тунеядцы, так как не хватило всего нескольких дней «годового стажа».

— В 2015-м году я работала в детском саду, но начали выходить декретницы из отпусков, и мне пришлось освободить место. Но любой скажет: я бралась за любую работу — и прачкой, и дворником была в саду, и все равно пришлось уйти. Сейчас я трудоустроена. Зарплата 230 рублей, у мужа — 280. Кредит — 180 рублей. Брали на текущие расходы, так как не хватало совсем: водопровод нужно было делать, дом старый, 1946 года постройки, дочка — студентка. Негде нам взять этих денег, — до последнего держится женщина и, наконец, сдается — глаза наполняются слезами.





— Я понимаю букву закона, но на том и стоит местная власть, чтобы к каждому вопросу подходить индивидуально и с душой. У вас ведь есть право освобождать человека от уплаты этого сбора, — обращается к местным чиновникам Рыженков. — Человеку не хватило несколько дней всего. Женщина работала ведь всю жизнь, никогда не уклонялась от своих социальных функций. Нужно еще раз внимательно изучить ее ситуацию. Есть закон, а есть справедливость, так ведь говорил президент? — напомнил коллегам на местах замглавы.





Артем несколько лет назад закончил строительный колледж, но устроиться смог только грузчиком в райпо. Когда совсем перестали платить, пришлось уйти. И снова начались поиски. 2015 год перебивался разовыми подработками. В прошлом году нашел работу — снова грузчиком. Зарплата — 200 рублей, а у Артема в декабре родилась дочь. «Не хватает нам совсем», — резюмирует парень.

— Предоставлял документы в исполком, чтобы освободили от уплаты. Приходила комиссия изучить мои жизненные условия, но почему-то не туда, где я проживаю, а по месту прописки. Разве это правильно? Пусть бы пришли, посмотрели, где я на самом деле живу: в двушку, где еще проживает сестра жены с семьей, — говорит Артем.





Его заявление отправляется на дополнительное рассмотрение, кроме этого, председатель райисполкома обещает лично обратиться в строительные организации района, чтобы помочь парню трудоустроиться.

— Если мы говорим про молодежь, ее надо поддерживать. Если этого не делать, начнут уезжать, а через 10 лет район умрет, — говорит местной власти Рыженков.

Впрочем, не все ходатайства рогачевцев получили положительное решение. К примеру, вызвали сомнения просьбы освободить от уплаты сбора мужчины, который при этом строит дом, а также молодого человека, который за год сменил не одно место работы, а на все предложения центра занятости отвечал отказом.







































