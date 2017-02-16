Грядущий уикэнд выдался насыщенным событиями на любой вкус. Если вы не хотите скучать, скорее читайте нашу афишу и выбирайте себе развлечение по душе.

17 февраля



Фото: vk.com/event138875256

Вы еще можете успеть на первую вечеринку 2017 года от PLAN X. Все резиденты соберутся в ночном клубе Cuba (улица Первомайская, 29), чтобы представить свежее шоу. Справки по телефону +375−29−195−02−05 или тут . Начало в 22.00.



Фото: vk.com/kinovnebe

Угощаться печеньем, кофе и чаем, а еще смотреть в хорошей компании интересные фильмы предлагает тайм-кафе «Небо» на очередной ночи кино. Здесь же можно будет поиграть в увлекательные настольные игры или завести новые знакомства. Начнется мероприятие в 23.00, забронировать билеты можно по телефону +375−44−461−56−67, цена одного — 12 рублей. При покупке двух, третий — в подарок. Поучаствовать в выборе фильмов на вечер и узнать больше о ночи кино можно тут .

18 февраля



Фото: sport-center2.ru

В 10.00 в «Олимпийце» продолжится чемпионат Республики Беларусь по легкой атлетике на призы газеты «Спортивная панорама». Находится спорткомплекс на улице 30 лет Победы, 1А, а подробнее о программе можно узнать по телефону +375−29−340−61−79.



Фото с сайта ru.golos.ua

В 11.00 там же, в спорткомплексе «Олимпиец», состоится завершающий этап VIII открытого республиканского турнира по боксу памяти Заслуженного тренера Республики Беларусь Геннадия Ривкина. Справки по телефону (0222) 72−12−34. Адрес — улица 30 лет Победы, 1А



Фото: vk.com/kvnmg

Веселых и находчивых, а также просто любителей юмора приглашают в 17.00 на кубок чемпионов КВН Беларуси сезона 2016 года. Он пройдет во Дворце культуры области (проспект Пушкинский, 7). Цена билета — 6 рублей, по вопросам приобретения звоните по телефонам +375−29−845−73−32, +375−29−631−33−42 и +375−25−945−48−25. Всю информацию, в том числе, и у кого купить билеты, можно уточнить тут .



Фото: vk.com/mogilevrockbattle2

Первый тур фестиваля MOGILEV ROCK BATTLE — Part 2 стартует в 16.00 в клубе Cuba. Его организаторы ищут и продвигают талантливые могилевские музыкальные коллективы, играющие в стиле рок-музыки. В качестве хедлайнера на сцене фестиваля выступит группа Eihelstraat. Предварительная цена билета — 8 рублей, в день концерта — 10 рублей. Их можно купить в магазине «Хамелеон» (улица Ленинская, 14А), в клубе Cuba (улица Первомайская, 29), а также у распространителей и выступающих групп. Подробнее читайте тут .



Фото: vk.com/happyengby

Праздничное представление состоится в 18.00 в Happy Family Club (проспект Пушкинский, 35Б, ТЦ «Машека», 2 этаж). Детей от 3 до 7 лет приглашают на театральную постановку «Маленькая разбойница», где они отправятся в сказочное путешествие, научатся дружить, будут вместе отгадывать загадки, петь и танцевать. Количество мест ограничено, записаться можно по телефонам +375−29−670−08−03 и +375−33−690−08−03. Цена участия — 4 рубля.



Фото: vk.com/alehouse

Что же такое регги на самом деле, будут выяснять в 21.00 в ирландском пабе Ale House на улице Ленинской, 61. Здесь начнется концерт веселой могилевской группы BEZ.NOT. Заказать столик можно по телефону (0222) 72−27−62, а цена входного билета — 8 рублей. Подробности ищите здесь .

19 февраля



Фото: sdushor-elsk.by

В спортивном комплексе «Олимпиец» (улица 30 лет Победы, 1А) завершится чемпионат Республики Беларусь по легкой атлетике на призы газеты «Спортивная панорама». Справки тут: +375−29−340−61−79. Начало в 10.00.



Фото: vk.com/event140155649

В честь Международного дня родного языка во Дворце культуры области в Могилеве состоится «Беларуская дыктоўка», в которой могут принять участие все желающие. Она начнется в 13.00 в Белом зале. А после всех ждет торжественный концерт. Подробнее о мероприятии можно узнать тут или по телефону + 375−29−388−35−61.

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