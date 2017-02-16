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Минжилкомхоз возьмет на себя оплату «лишних объемов» тепла в январские морозы

17.02.2017 22:58 — Разное | Ежедневник  
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Минжилкомхоз возьмет на себя оплату «лишних объемов» тепла в январские морозы

gikursk.ru

Население заплатит за январское отопление по объемам, потребленным в декабре 2016 года.

Об этот БЕЛТА сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства.

«Несмотря на серьезные холода, которые были в январе, когда температура воздуха опускалась до минус 28 градусов, белорусы ощутят удорожание услуг отопления только за счет увеличения тарифов. Рост объемов потребленной теплоэнергии ЖКХ возьмет на себя и погасит за счет снижения затрат в течение года. В результате белорусы заплатят меньше, чем могли бы заплатить", - сказали в министерстве.

Как сообщалось ранее, с 1 января 2017 года стоимость теплоэнергии увеличена на 17% до 15,6098 рублей за 1 Гкал. На аналогичный процент выросла для населения цена на газ природный в отопительный период. Стоимость электроэнергии, согласно документу, не увеличилась.
 

 
 
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Население заплатит за январское отопление по объемам, потребленным в декабре 2016 года.

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