|
Минжилкомхоз возьмет на себя оплату «лишних объемов» тепла в январские морозы
17.02.2017 22:58 — Разное | Ежедневник
gikursk.ru
Население заплатит за январское отопление по объемам, потребленным в декабре 2016 года.
Об этот
«Несмотря на серьезные холода, которые были в январе, когда температура воздуха опускалась до минус 28 градусов, белорусы ощутят удорожание услуг отопления только за счет увеличения тарифов. Рост объемов потребленной теплоэнергии ЖКХ возьмет на себя и погасит за счет снижения затрат в течение года. В результате белорусы заплатят меньше, чем могли бы заплатить", - сказали в министерстве.
Как сообщалось ранее, с 1 января 2017 года стоимость теплоэнергии увеличена на 17% до 15,6098 рублей за 1 Гкал. На аналогичный процент выросла для населения цена на газ природный в отопительный период. Стоимость электроэнергии, согласно документу, не увеличилась.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Население заплатит за январское отопление по объемам, потребленным в декабре 2016 года.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии