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В минском метро погиб человек
Мужчина упал на рельсы на станции метро "Автозаводская".
Трагедия произошла в 15:23 в пятницу. Движение поездов было приостановлено на 18 минут.
Личность погибшего установлена, сообщается в
Причины падения его на рельсы в данное время выясняются.
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Мужчина упал на рельсы на станции метро "Автозаводская". Трагедия произошла в 15:23 в пятницу. Движение поездов было приостановлено на 18 минут.
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