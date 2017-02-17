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В минском метро погиб человек

17.02.2017 18:52 — Разное | БДГ  
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Мужчина упал на рельсы на станции метро "Автозаводская".

Трагедия произошла в 15:23 в пятницу. Движение поездов было приостановлено на 18 минут.

Личность погибшего установлена, сообщается в Twitter-аккаунте Минского метрополитена – это 44-летний житель Могилева.

Причины падения его на рельсы в данное время выясняются.

 
Теги: Могилев
 
 
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Мужчина упал на рельсы на станции метро "Автозаводская". Трагедия произошла в 15:23 в пятницу. Движение поездов было приостановлено на 18 минут.

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