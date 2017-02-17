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"Марш рассерженных белорусов" прошел в Минске

17.02.2017 21:08 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Участники не санкционированной властями акции собрались в пятницу вечером на Октябрьской площади, а затем по проспекту Независимости дошли до здания Министерства по налогам и сборам. 

Сотрудники правоохранительных органов, наблюдавшие за "маршем", никак не вмешивались в его ход.

 
 
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Несанкционированная акция должна была состояться под лозунгом "Против декрета №3", однако в итоге прошла с обычными оппозиционными призывами. Смотрите на видео...

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