Участники не санкционированной властями акции собрались в пятницу вечером на Октябрьской площади, а затем по проспекту Независимости дошли до здания Министерства по налогам и сборам.

Сотрудники правоохранительных органов, наблюдавшие за "маршем", никак не вмешивались в его ход.