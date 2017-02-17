Концерт коллектива состоялся на сцене Центрального академического Театра Российской армии спустя три недели после начала совместных репетиций в обновленном составе.

Концерт продолжался в течение часа. Артисты исполнили песни "Катюша", "Калинка" и другие входящие в традиционный репертуар ансамбля.

Далее ансамбль отправится в мировое турне, в ходе которого артисты выступят в России, Франции и Чехии.

Самолет Минобороны РФ Ту-154, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море 25 декабря . На борту находились 92 человека, в том числе 64 артиста и сотрудника Ансамбля имени Александрова, все погибли.