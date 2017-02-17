﻿ Ансамбль имени Александрова впервые выступил после катастрофы Ту-154. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Ансамбль имени Александрова впервые выступил после катастрофы Ту-154

17.02.2017 20:30 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Концерт коллектива состоялся на сцене Центрального академического Театра Российской армии спустя три недели после начала совместных репетиций в обновленном составе.

Ансамбль имени Александрова впервые выступил после катастрофы Ту-154
© FCRedStarBelgrade
Песня в память об артистах ансамбля Александрова прозвучала в Сербии

Концерт продолжался в течение часа. Артисты исполнили песни "Катюша", "Калинка" и другие входящие в традиционный репертуар ансамбля.

Далее ансамбль отправится в мировое турне, в ходе которого артисты выступят в России, Франции и Чехии.

Самолет Минобороны РФ Ту-154, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море 25 декабря. На борту находились 92 человека, в том числе 64 артиста и сотрудника Ансамбля имени Александрова, все погибли.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Артисты ансамбля имени Александрова впервые выступили в обновленном составе после авиакатастрофы Ту-154 над Черным морем. Смотрите на видео кадры выступления.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
В субботу чиновники встретятся с "тунеядцами" в райцентрах и снова в Могилеве
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика