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Ансамбль имени Александрова впервые выступил после катастрофы Ту-154
17.02.2017 20:30 — Разное | Sputnik Беларусь
Концерт коллектива состоялся на сцене Центрального академического Театра Российской армии спустя три недели после начала совместных репетиций в обновленном составе.
Концерт продолжался в течение часа. Артисты исполнили песни "Катюша", "Калинка" и другие входящие в традиционный репертуар ансамбля.
Далее ансамбль отправится в мировое турне, в ходе которого артисты выступят в России, Франции и Чехии.
Самолет Минобороны РФ Ту-154, который направлялся в Сирию,
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Артисты ансамбля имени Александрова впервые выступили в обновленном составе после авиакатастрофы Ту-154 над Черным морем. Смотрите на видео кадры выступления.
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