В Беларуси начал действовать безвизовый режим сроком до пяти дней для граждан 80 государств , в том числе 39 стран Европы, напомнил руководитель агентства Sputnik Беларусь Андрей Качура в беседе с ведущим радио Александром Кривошеевым.

Теперь иностранцы могут посещать Беларусь без виз через Национальный аэропорт Минск. По данным Госпокранкомитета, в первый день действия безвизового режима Беларусь посетили около 100 иностранных граждан.



© Sputnik/ Виктор Толочко Срок пребывания безвизовых туристов в Беларуси может быть увеличен

"Мы решили провести в конце следующей недели большой круглый стол "Имидж Беларуси за рубежом" — это дискуссия специалистов о том, что нужно сделать для того, чтобы туристы к нам поехали. Надеемся, этот круглый стол расставит многие вещи на свои места", — рассказал Качура.

Следующим заметным событием недели стала беседа президента с главным редактором газеты "Народная воля" Иосифом Середичем .

"Иосиф Павлович — уважаемый журналист. Он всегда отличался очень основательным подходом к тем темам, которые он описывает. Он долгое время пытался пробиться через армию чиновников к президенту. И он пришел на встречу с конкретными предложениями, в том числе и с предложением масштабной дискуссии власти с оппозицией", — рассказал Качура.

Далее собеседники обратились к громкой провокации, связанной с работой контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе. 15 февраля в минском "Президент-отеле" члены незарегистрированной в РФ партии "Другая Россия" предприняли попытку срыва брифинга спецпредставителя ОБСЕ по Донбассу Мартина Сайдика .

"На следующие сутки одного из провокаторов задержали, я думаю, задержат и остальных. Что показывает, что мы действительно нейтральные в этом переговорном процессе, и мы предоставляем площадку для диалога, а не площадку для провокаций", — отметил Качура.

Также собеседники в студии обсудили и первую сделку по поставкам нефти из Ирана в Беларусь. Информация о заключенном соглашении на покупку 80 тысяч тонн нефти у Национальной иранской нефтяной компании появилась на информационных лентах в пятницу.



© Sputnik / Виктор Толочко Эксперт о поставках нефти в Беларусь из Ирана: это скорее пробный шаг

"Иранская нефть для нас не более чем экзотический способ проверить наши логистические возможности. Мы так экспериментировали с нефтью из Азербайджана, Венесуэлы. Проблема в том, можем ли мы эту нефть переработать, выгодно ли нам ее доставлять, и даже если бы не существовало вопроса поставок нефти с Россией, маркетинговые службы Белнефтехима обязаны прорабатывать все варианты", — отметил Качура.

Также собеседники в студии не обошли вниманием и проходящий в Минске "Марш рассерженных белорусов", и кроме того, проанонсировали события предстоящей недели, среди которых — начало громкого судебного процесса по делу о резне бензопилой в столичном торговом центре .

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