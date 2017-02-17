Хорватскую гандбольную неделю в Бресте продолжит лигочемпионский матч против «Загреба». Поединок в «Виктории» пройдет в субботу 18 февраля и начнется в 19.30.





Со времени октябрьского противостояния клубов в первом круге Лиги чемпионов в стане соперника многое изменилось. Напомним, тот матч в Загребе стал последним для Веселина Вуйовича в роли главного тренера. Его сменил на этом посту Сильвио Ивандия. И, стоит отметить, дела у хорватов пошли лучше. Две домашние победы над топ-соперниками (28:27 над «Вардаром» и 25:21 над «Райн Левен») вернули «Загреб» в число претендентов на попадание в число шести лучших по итогам группового раунда.

Но чтобы шансы на выход в плей-офф стали еще более осязаемыми, хорватам в Бресте нужно побеждать непременно. И уже в следующих турах решать задачу в домашних матчах с прямыми конкурентами — «Кристианстадом» и «Целе». Победа в субботу нужна и БГК, чтобы снять оставшиеся «если» по поводу своего участия в нокаут-раунде сильнейшего гандбольного турнира планеты.

В рамках Лиги чемпионов команды встречались уже трижды. В сезоне 2014/15 соперники играли в одной группе. В Бресте победили мешковцы — 26:22, в Загребе — хорваты (25:23). Поединок первого круга нынешнего розыгрыша брестчане уверенно выиграли в Хорватии 27:22.

В субботу белорусских болельщиков ждет матч двух команд, входящих в элиту европейского гандбола. Не исключено, что в этот день БГК сделает решающий шаг ко второму подряд выходу в 1/8 Лиги чемпионов — первому такому достижению в истории белорусского гандбола за период независимости. До встречи на трибунах «Виктории»!