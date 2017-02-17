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Студент кулинарной академии показал, как испечь хлеб своими руками

18.02.2017 08:02 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Как передает Sputnik Грузия, для приготовления хлеба с приправами необходим один килограмм муки, 0,6 литра воды, 20 грамм соли, 15-20 грамм дрожжей, 5-10 грамм сахара, 5-10 грамм растительного масла.

Студент кулинарной академии показал, как испечь хлеб своими руками
© Sputnik / Людмила Янковская
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Приправы в зависимости от вида хлеба: 15-20 грамм аджики, три дольки тертого чеснока, 100 грамм мелко нарезанного грецкого ореха, 15-20 грамм "орегано" (душица обыкновенная).

В миску с мукой добавьте соответствующие приправы: соль, сахар, дрожжи, и с помощью теплой воды замесите мягкое тесто. Затем однородное тесто обработайте растительным маслом, накройте и положите в теплое место. Через 20-30 минут, когда тесто поднимется, разделите его на несколько частей, придайте желаемую форму и выпекайте при температуре 180 градусов в течение 20-25 минут.

По информации агентства, вкус у этого хлеба великолепен.

 
 
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С появлением хлебопечек многие стали готовить хлеб дома. Студент Академии кулинарии Алеко Баиндурашвили показал, как приготовить хлеб по немного измененному...

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