В теле любого человека есть органы, которые не несут никакой практической пользы, но были жизненно необходимы нашим далеким предкам. Американское издание Vox рассказало о самых любопытных рудиментах человеческого организма.

Длинная ладонная мышца



Изображение: vox.com

Попробуйте соединить мизинец с большим пальцем и немного приподнять руку. Если посреди запястья появилось «веретено», значит у вас есть рудимент — длинная ладонная мышца.

Примерно у 10−15% людей ее нет на одной или обеих руках. Если вы один из них, не волнуйтесь, это не делает руки слабее и никак не влияет на силу хвата.

В том или ином виде эта мышца есть у всех млекопитающих, но больше всего развита у тех, использующих передние конечности для передвижения. Среди приматов длиннее всего она у лемуров, а короче — у шимпанзе и горилл.

Ушные мышцы



Изображение: vox.com

Обратите внимание на тройку мышц, идущих от вашего внешнего уха. Вряд ли у вас получится хорошенько ими пошевелить.

А вот у большинства других млекопитающих это отлично получается. Так многие животные определяют источник шума и лучше слышат приближающегося хищника, соперника или добычу.

Однако следы этой адаптации заметны у людей и сейчас. В одном из исследований ученые зафиксировали пик активности в клетках ушных мышц в ответ на резкий звук. В эксперименте звук шел слева от испытуемого, и его левое ухо будто пыталось развернуться в том же направлении.

«Гусиная» кожа



Изображение: vox.com

Когда нам холодно, мельчайшие мускулы в коже сокращаются и волоски «тянутся» вверх — тело покрывается мурашками, или «гусиной кожей».

Для наших пушистых «родственников» в животном мире поднятая шерсть позволяет увеличить изолирующий слой и сохранить тепло. Птицы тоже этим пользуются — вспомните «взлохмаченных» голубей в зимние дни. В случае опасности шерсть, вставшая дыбом придает животным более массивный и угрожающий вид.

У людей в ходе эволюции волосяной покров стал значительно меньше и необходимость поднимать волоски отпала. Однако до сих пор мы можем видеть этот рудимент в моменты холода или сильных переживаний.

Копчик или недоразвитый хвост



Изображение: vox.com

В нижнем отделе позвоночника у каждого человека есть находится копчиком - набор из трех или пяти сросшихся позвонков. Сейчас он служит в качестве якоря для некоторых мышц таза, но также является многократно уменьшенной версией хвостов наших далеких предков.

В материнской утробе на четвертой неделе беременности у человеческого эмбриона развивается хвост с 10−12 позвонками. У многих млекопитающих он в итоге преобразуется в настоящий хвост, а у людей клетки хвоста отмирают уже через несколько недель.

В очень редких случаях из-за мутаций, хвост не отмирает и на свет появляются дети с копией органа наших предков. Большинство же остается жить с рудиментарным копчиком, незаметным снаружи.

Хватательный рефлекс у маленьких детей

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У детей в возрасте до шести месяцев сильно развит хватательный рефлекс — они вцепятся во все, что вы положите им в руку. На этом видео из 1930-х годов видно, как месячный малыш удерживает собственный вес на маленьком турнике.

Этот рефлекс был необходим маленьким приматам, чтобы цепляться за материнскую шерсть. Унаследовал его и человек, поэтому и сейчас «внутренняя обезьянка» помогает младенцам хвататься за родителей и игрушки.