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"Трешка" в хрущевке для семьи дизайнера. Houzz тур

18.02.2017 09:00 — Разное | Tut.by  
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Еще до начала ремонта дизайнер знала, что интерьер семейной квартиры будет простым и лаконичным, и выбор объяснимо пал на скандинавскую стилистику. «В моих работах много сложных фактур и решений, поэтому хотелось, чтобы дома взгляд отдыхал», — поясняет Анна. Основой палитры стал традиционный для скандинавского дизайна белый цвет, а интерьер владельцы квартиры решили дополнить интересными находками из путешествий и винтажными аксессуарами.
О проекте
Место: Нижний Новгород
Размер: 56 кв. м
Кто здесь живет: Дизайнер Анна Киселева и ее семья
Автор проекта: Анна Киселева


 


Ремонт трехкомнатной квартиры продлился всего полгода, включая отделочные работы и все декораторские этапы. Во многом скорость работ объясняется тем, что в квартире не делали перепланировку, все помещения остались в прежних границах. Кроме того, в экспресс-форме провели и отделку пола: на старые доски уложили фанеру, а затем линолеум.

Для прихожей выбрали обои с ярким орнаментом от Eijffinger: чтобы не перегружать пространство, ими оклеили только одну стену. Белую консоль, на которой хранятся полезные мелочи, сделали на заказ: габариты простенка не позволяли найти в продаже подобную готовую модель.

Фактурное зеркало — из ИКЕА; правда, перед тем, как повесить его на стену, Анна перекрасила узнаваемый предмет в белый цвет.


 


Остальные стены оформлены стеклообоями под холст и белой краской, а чтобы поддержать активный цвет обоев от Eijffinger, Анна решила сделать яркой и входную дверь: ее переобили розовым кожзаменителем.

Высокую вешалку для верхней одежды и обуви для небольшой прихожей изготовили в мастерской, а основные системы хранения решили вынести в гостиную — там предусмотрен вместительный шкаф с лаконичными белыми фасадами.

 


Функции спальни взяла на себя гостиная с раскладным диваном: Анна работает дома и предпочла выделить изолированную комнату под творческую мастерскую. В течение дня серый диван от белорусского производителя служит всей семье, а по ночам превращается в полноценное спальное место.

Квартира находится на первом этаже, и белые стены отчасти компенсируют недостаток освещения. Кроме того, покрытие всегда легко перекрасить, а семейная коллекция картин и декора смотрится на таком фоне особенного выигрышно.

Акварель с деревом досталась Анне от бабушки, а чеканку и резного Дон Кихота создал своими руками отец дизайнера. «Одну из картин мы привезли с Бали, другую из Мексики — словом, здесь всего понемножку», — поясняет Анна.

А вот пейзаж с видом на Волгу появился на стене по соображениям геолокации. «Стоит пройти буквально пару кварталов, и мы увидим этот пейзаж вживую. Мы решили, что, раз уж этот вид не открывается из наших окон, то картине самое место в гостиной — тем более что это полотно тоже досталось мне по наследству от бабушки», — рассказывает дизайнер.


 


 


Обычно напротив дивана появляется телевизор, однако семья решила заменить его лаконичным черным камином. Некоторую мебель для гостиной, включая подкаминную консоль с выдвижными ящиками, сделали на заказ: раскладывая диван на ночь, владельцы убирают туда подушки.


По обе стороны от обеденной зоны разместили винтажные предметы мебели: витрины и комод, которые достались хозяйке квартиры от бабушки. Обеденный стол сделали на заказ, а стулья предпочли выбрать в ИКЕА — правда, дополнили их бархатными чехлами.

В витрине хранится коллекция винтажной посуды и аксессуаров. «В основном это продукция ЛФЗ: либо статуэтки, либо чашки и блюдца», — рассказывает Анна.


Маленькую кухню в хрущевках часто присоединяют к гостиной, однако владельцы квартиры решили оставить ее в прежних границах. Полноценный обеденный стол поставили в гостиной, а на кухне предусмотрели высокий столик для кофе и быстрых завтраков. Одна из стен кухни выделена декоративным кирпичом, который Анне очень хотелось использовать в интерьере. Другие стены выложили плиткой Kerama Marazzi форматом 20×30 см и дополнили практичной черной затиркой.


 


Две тарелки над газовой плитой — ценные, дореволюционные экземпляры коллекции, которые решили обыграть как арт-объекты, поместив в рамы.


Кабинет дизайнера — будто продолжение экспозиции картин. «Я сама рисую и люблю живопись, поэтому вдоль стены мы повесили длинные полки и разместили на них все, что между собой сочеталось: фото, винтажные иллюстрации», — отмечает Анна Киселева.

Вся мебель в интерьере кабинета — из ИКЕА, правда, стол собрали из разных элементов. «Мне нужен был очень большой рабочий стол, на котором можно было бы разложить каталоги, поставить компьютер и рисовать, — рассказывает Анна. — Поэтому мы взяли ножки, столешницу и нашли способ их скрепить». Светильник — также продукт фантазии и ручной работы: дизайнер сделала его вместе с мужем.


 
 


Третьей комнате досталась роль детской: белые стены дополнили росписью, сделанной по мотивам открыток, найденных в Интернете. В тон яркой росписи подобрали и оригинальный потолочный светильник. Стандартный пеленальный столик здесь заменили винтажным комодом с матрасиком.


 



 
 
 
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Квартиру на первом этаже хрущевки дизайнер Анна Киселева делала для своей семьи, выбрав простоту скандинавского стиля/

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