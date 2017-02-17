Еще до начала ремонта дизайнер знала, что интерьер семейной квартиры будет простым и лаконичным, и выбор объяснимо пал на скандинавскую стилистику. «В моих работах много сложных фактур и решений, поэтому хотелось, чтобы дома взгляд отдыхал», — поясняет Анна. Основой палитры стал традиционный для скандинавского дизайна белый цвет, а интерьер владельцы квартиры решили дополнить интересными находками из путешествий и винтажными аксессуарами.

О проекте

Место: Нижний Новгород

Размер: 56 кв. м

Кто здесь живет: Дизайнер Анна Киселева и ее семья

Автор проекта: Анна Киселева









Ремонт трехкомнатной квартиры продлился всего полгода, включая отделочные работы и все декораторские этапы. Во многом скорость работ объясняется тем, что в квартире не делали перепланировку, все помещения остались в прежних границах. Кроме того, в экспресс-форме провели и отделку пола: на старые доски уложили фанеру, а затем линолеум.

Для прихожей выбрали обои с ярким орнаментом от Eijffinger: чтобы не перегружать пространство, ими оклеили только одну стену. Белую консоль, на которой хранятся полезные мелочи, сделали на заказ: габариты простенка не позволяли найти в продаже подобную готовую модель.

Фактурное зеркало — из ИКЕА; правда, перед тем, как повесить его на стену, Анна перекрасила узнаваемый предмет в белый цвет.









Остальные стены оформлены стеклообоями под холст и белой краской, а чтобы поддержать активный цвет обоев от Eijffinger, Анна решила сделать яркой и входную дверь: ее переобили розовым кожзаменителем. Высокую вешалку для верхней одежды и обуви для небольшой прихожей изготовили в мастерской, а основные системы хранения решили вынести в гостиную — там предусмотрен вместительный шкаф с лаконичными белыми фасадами.





Функции спальни взяла на себя гостиная с раскладным диваном: Анна работает дома и предпочла выделить изолированную комнату под творческую мастерскую. В течение дня серый диван от белорусского производителя служит всей семье, а по ночам превращается в полноценное спальное место. Квартира находится на первом этаже, и белые стены отчасти компенсируют недостаток освещения. Кроме того, покрытие всегда легко перекрасить, а семейная коллекция картин и декора смотрится на таком фоне особенного выигрышно. Акварель с деревом досталась Анне от бабушки, а чеканку и резного Дон Кихота создал своими руками отец дизайнера. «Одну из картин мы привезли с Бали, другую из Мексики — словом, здесь всего понемножку», — поясняет Анна. А вот пейзаж с видом на Волгу появился на стене по соображениям геолокации. «Стоит пройти буквально пару кварталов, и мы увидим этот пейзаж вживую. Мы решили, что, раз уж этот вид не открывается из наших окон, то картине самое место в гостиной — тем более что это полотно тоже досталось мне по наследству от бабушки», — рассказывает дизайнер.













Обычно напротив дивана появляется телевизор, однако семья решила заменить его лаконичным черным камином. Некоторую мебель для гостиной, включая подкаминную консоль с выдвижными ящиками, сделали на заказ: раскладывая диван на ночь, владельцы убирают туда подушки.





По обе стороны от обеденной зоны разместили винтажные предметы мебели: витрины и комод, которые достались хозяйке квартиры от бабушки. Обеденный стол сделали на заказ, а стулья предпочли выбрать в ИКЕА — правда, дополнили их бархатными чехлами.



В витрине хранится коллекция винтажной посуды и аксессуаров. «В основном это продукция ЛФЗ: либо статуэтки, либо чашки и блюдца», — рассказывает Анна.





Маленькую кухню в хрущевках часто присоединяют к гостиной, однако владельцы квартиры решили оставить ее в прежних границах. Полноценный обеденный стол поставили в гостиной, а на кухне предусмотрели высокий столик для кофе и быстрых завтраков. Одна из стен кухни выделена декоративным кирпичом, который Анне очень хотелось использовать в интерьере. Другие стены выложили плиткой Kerama Marazzi форматом 20×30 см и дополнили практичной черной затиркой.









Две тарелки над газовой плитой — ценные, дореволюционные экземпляры коллекции, которые решили обыграть как арт-объекты, поместив в рамы.









Третьей комнате досталась роль детской: белые стены дополнили росписью, сделанной по мотивам открыток, найденных в Интернете. В тон яркой росписи подобрали и оригинальный потолочный светильник. Стандартный пеленальный столик здесь заменили винтажным комодом с матрасиком.











