Однажды агентство, в котором работала британская модель Чарли Ховард, сочло ее «непозволительно толстой» и уволило. Но девушка не растерялась и не принялась пить исключительно воду и энергетики. Вместе с блогером Клементиной Дюссо Чарли создала проект All Woman Project , призванный перевернуть «стандарты красоты» в модной индустрии и за ее пределами.





Цель проекта: улучшить жизнь девочек и женщин во всем мире, показывая им реальные, красивые, не отретушированные изображения женщин на фото и в видео. Дать юным девушкам примеры для подражания и вдохновения, вернуть им силу и чувство собственного достоинства.

Величие начинается с любви к себе, и мы приложим все усилия, чтобы убедить каждую маленькую девочку, что она способна на все вне зависимости от ее происхождения или внешности.

Проект продвигает идею того, что все женщины больше похожи друг на друга, чем мы привыкли думать. У всех нас есть физические «недостатки», но они не делают нас менее красивыми. Вместо того чтобы ретушировать и прятать их, мы должны их принять.

Создательницы проекта также предлагают женщинам делиться своими фотографиями с хештегом #iamallwoman или присылать им напрямую.



















































