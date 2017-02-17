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"Это просто бизнес - сам я тут не одеваюсь". Зачем белорусы стоят в очередях под секонд-хендами

18.02.2017 09:00 — Разное | Tut.by  
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Длинная растяжка на витрине секонд-хенда сообщает, что сегодня — полная смена товара. Магазин еще не открылся, но у входа уже толпится несколько десятков человек. Такой ажиотаж, как рассказывают продавцы, случается каждый раз перед новым завозом. FINANCE.TUT.BY подежурил у дверей столичных секонд-хендов и узнал, зачем люди стоят в очередях за бэушной одеждой.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«У меня сейчас в школе „форточка“ — решила заглянуть в секонд»

На улице морозно, но за полчаса до открытия у секонд-хенда в микрорайоне Чижовка стоят пять человек. Первой в очереди, вцепившись в дверную ручку, стоит 45-летняя минчанка Лиля.

— Пришла, чтобы что-нибудь хорошее купить подешевле, а то позже придешь — ничего уже не останется. Хожу сюда достаточно часто, хоть и не на каждый завоз, но не всегда удается что-то достойное купить, — делится женщина. — А вы думаете, с нашими зарплатами реально где-нибудь еще одеваться? Я лучше померзну, чем потрачу на новое пальто всю зарплату.

Все остальные в очереди — молодые парни около 20 лет. Выглядят они, как под копирку: кроссовки известных брендов, закатанные джинсы, из-под которых видны голые лодыжки, и куртки с карманами на груди.

— Для меня это просто бизнес. Сам я в секондах не одеваюсь — на этом зарабатываю, — признается один из молодых людей, представившийся Сергеем. — Сюда пришел, потому что этот секонд — рядом с моим домом. Может, что и удастся найти. Хорошие вещи потом продаю с наценкой 300%.


Фото: Владислав Ковалевский, TUT.BY

Парни вкратце рассказывают про свою бизнес-схему. В секонд-хендах и интернет-магазинах они покупают вещи определенных марок, которые сейчас особенно «в тренде» в их кругах. Потом они перепродают их как свои личные, но «немного б/у» в специальных группах во "ВКонтакте" или на интернет-барахолках. Цена зависит от состояния вещи: если она выглядит хорошо, то продают как новую или с подписью «надевал буквально один раз».

— Себе вещи я уже не покупаю: у меня гардероб и так забит. Сейчас, если что-то нахожу, то продаю своим друзьям или в интернете, — рассказывает Максим.

«Охотиться» на вещи из секондов он начал где-то полтора года назад. Раньше, рассказывает Максим, он ездил в разные секонды почти каждый день, сейчас же выбирается на полные смены товара пару раз в неделю. География его шопинга — по всему Минску: от Чижовки и до Зеленого Луга.

— Постоянно приезжаю за 30−25 минут до открытия, чтобы занять очередь. Раз на раз, конечно, не приходится: бывает, что на каждом завозе можно какую-то вещь найти, а бывает, что целый месяц ездишь — и ничего. Вещи в секонде стоят раз в 10 меньше, чем новая вещь этой же марки, — говорит молодой человек. — Я сейчас прохожу практику от колледжа: работаю каменщиком на стройке. Когда езжу в секонд, опаздываю на полдня. На работе говорю, что проспал.

Ближе к открытию подтягиваются еще люди — собирается человек 30. В очереди — минчане всех возрастов со всего города. Например, пенсионерка Валентина Степцова приехала из Курасовщины, потому что подруга сказала, что «тут хороший выбор».

— Мы с нашей пенсией в 300 рублей нигде, кроме секонд-хендов, одеваться не можем. А какую-нибудь красивую обновку все равно хочется, несмотря на возраст. Я еще детям и внукам тут покупаю одежду, если что присмотрю.


Фото: Владислав Ковалевский, TUT.BY

За Валентиной очередь занимает молодая учительница Екатерина. Девушка работает в школе по соседству.

— У меня сейчас как раз "форточка", так решила заглянуть в секонд, пока все самое лучшее не разобрали. Я периодически захожу сюда: одеваться хочется стильно и недорого, а тут вещи раза в три дешевле, чем в других магазинах. Встречаю в секонде всю школу — и учителей, и учеников, — рассказывает Екатерина.

«Покупаю женские вещи, а сестра перепродает как свои»

Первыми в очереди перед открытием секонд-хенда на Партизанском проспекте стоят пятеро молодых парней. Через стеклянные двери они беспокойно изучают обновленный ассортимент магазина. Все пятеро признаются, что пришли «для бизнеса», а не «для себя».

— Я пришел за час, чтобы занять очередь. Если первый вбежишь, то есть фора в несколько секунд, чтобы урвать хорошие вещи, — рассказывает Артем, который стоит в очереди первым. — Я вообще давно начать перепродавать вещи из секонда, когда в бизнесе еще никого не было. А сейчас этим занимаются чуть ли не половина моих одногруппников (Артем учится в колледже. — Прим. FINANCE.TUT.BY). Бывает, придешь к открытию — и всех людей из очереди знаешь.

Мужские рубашки на барахолках, изначально купленные в секонд-хенде, стоят 15−40 рублей, байки — по 40−50 рублей, столько же стоят и ветровки, а куртки продают по 70−80 рублей. Цены на джинсы варьируются от 25 до 45 рублей.

Молодые люди признаются, что огромных денег на перепродаже вещей не заработаешь, но просить у родителей теперь не приходится. Правда, доход этот очень нестабильный — все зависит от качества завоза.


Фото: Владислав Ковалевский, TUT.BY

— Раза два-три в неделю я езжу по секондам, и иногда бывает, что выходишь с целым пакетом вещей, а иногда вообще ничего не найдешь. Так что надо иметь терпение, чтобы заниматься этим. В месяц у меня выходит от 200 до 400 рублей, как повезет, но и покупать одежду на что-то надо, — говорит сосед Артема по очереди Сергей.

— Это вообще проблема: хороших вещей становится все меньше и меньше. Я раньше только мужскую одежду брал, которую продавал своим друзьям, но сейчас беру еще и детские вещи: на них есть большой спрос. Иногда даже женские — их сестра потом во "ВКонтакте" под видом своих продает, — рассказывает 22-летний Глеб.

Ближе к открытию начинают собираться люди, которые покупают одежду в секонд-хендах не для продажи.

— Я работаю два дня через два, поэтому могу, если выпадает выходной, зайти себе что-нибудь купить, — говорит 33-летняя Ольга. — Не скажу, что я не могу позволить себе одеваться в обычных магазинах, но какой смысл платить за кофточку 50 рублей, если тут ее можно купить в два раза дешевле? А таких брендов, как в секонд-хенде, у нас в Минске вообще нигде не найдешь.

Ровно в 10 утра двери открываются, и пятеро парней, толкая друг друга локтями, «влетают» в магазин и быстро бегают между вешалками.

— Сумасшедшие люди! — удивленно кричит им вслед пенсионерка из очереди. — Вот это страсть к моде!

«Перекупщики толкаются и вырывают из рук вещи»


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Молодые люди, которые перепродают вещи из секондов, рассказывают, что у нас тех, кто зарабатывает на этом, хоть и становится больше, но это не сравнится с тем, что происходит в Украине. Там, по их словам, люди могут занимать очередь с ночи и скупать вещи килограммами.

— У нас под секондами творится ужас, особенно в провинциальных городах. Там люди действительно могут занимать очередь с ночи, чтобы купить вещи получше, и работает очень много перекупщиков, — рассказывает житель Киева Василий Бояров. — Появилась еще одна схема: перекупщики нанимают людей, которые занимают им очередь как можно раньше. Перекупщики ведут себя ужасно: расталкивают руками и ногами, могут пройтись по тебе. Могут вырвать вещи у тебя из рук, если видят, что ты что-то хорошее взял. По интернету ходят видео, где люди просто дерутся за вещи. Так что из магазина есть шанс уйти с синяками.

Однако стоит помнить, что продажа вещей онлайн может быть приравнена к незаконной предпринимательской деятельности. Конечно, если вещь будет одна и продажа действительно будет разовой, то проблем у вас не возникнет. Но если продавать много и часто, это может привлечь внимание налоговой, что грозит немаленьким штрафом.

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Теги: Минск
 
 
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Перед новым завозом у секонд-хендов, как правило, выстраиваются очереди. FINANCE.TUT.BY подежурил у дверей магазинов и узнал, зачем люди стоят за бэушными вещами.

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