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Весна идет: днем 18 февраля в Беларуси потеплеет до +5°С
18.02.2017 09:41 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 фев – Sputnik. Теплая погода ожидается в Беларуси в субботу 18 февраля – днем столбики термометров поднимутся до отметки +5°С, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
© Sputnik Евгений Биятов
Ранее синоптики прогнозировали, что существенных морозов в республике до конца календарной зимы не будет.
"Будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, лишь по юго-востоку страны небольшие кратковременные осадки – мокрый снег и дождь", – сказали в Гидромете.
Там также сообщили, что на дорогах местами сохранится гололедица. По информации синоптиков, максимальная температура воздуха составит от 0 до +5°С.
В Минске, по данным Гидромета, без существенных осадков, а днем температура составит +1..+3°C.
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В Минске, по данным Гидромета, без существенных осадков, а днем температура составит +1..+3°C.
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