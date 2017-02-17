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Весна идет: днем 18 февраля в Беларуси потеплеет до +5°С

18.02.2017 09:41 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 фев – Sputnik. Теплая погода ожидается в Беларуси в субботу 18 февраля – днем столбики термометров поднимутся до отметки +5°С, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Весна идет: днем 18 февраля в Беларуси потеплеет до +5°С
© Sputnik Евгений Биятов
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Ранее синоптики прогнозировали, что существенных морозов в республике до конца календарной зимы не будет.

"Будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, лишь по юго-востоку страны небольшие кратковременные осадки – мокрый снег и дождь", – сказали в Гидромете.

Там также сообщили, что на дорогах местами сохранится гололедица. По информации синоптиков, максимальная температура воздуха составит от 0 до +5°С.

В Минске, по данным Гидромета, без существенных осадков, а днем температура составит +1..+3°C.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске, по данным Гидромета, без существенных осадков, а днем температура составит +1..+3°C.

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