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Спортобзор: промахи Домрачевой, успехи Динамо и поедание газеты

18.02.2017 10:02 — Разное | Sputnik Беларусь  
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О наиболее заметных спортивных событиях уходящей недели ведущему радио Sputnik Беларусь Александру Кривошееву рассказал спортивный обозреватель информационного агентства Sputnik Максим Костьян.

Собеседники начали обзор с приятной новости минувших выходных — белорусские теннисистки впервые пробились в четверку сильнейших команд мира, выиграв матч Кубка Федерации у команды Нидерландов.

"В полуфинале кубка Федерации белорусская команда сыграет со швейцарской сборной во главе с Мартиной Хингис. Матчи пройдут в апреле в Минске. Будем надеяться, наши теннисистки подарят нам еще немало приятных сюрпризов", — напомнил Костьян.

Менее оптимистичными на уходящей неделе выглядели результаты белорусских спортсменов на Чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене.

"На этой неделе Дарья Домрачева, на которую после пасьюта возлагались большие надежды, в индивидуальной гонке заняла 13 место, допустив несколько промахов. 14 место досталось Ирине Кривко, Надежда Скардино 17-я. Оптимисты говорят, что сразу три белоруски попали в топ-20, пессимисты отмечают, что можно было и лучше", — сказал Костьян.

В субботу на Чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене — мужская эстафета. Чемпионат завершится в воскресенье двумя гонками — женским и мужским масс-стартами.

По словам обозревателя, по сравнению с биатлоном куда лучше дела обстоят в хоккее.

"На уходящей неделе минское "Динамо" порадовало болельщиков сначала матчем против Лады с итоговым счетом 8:3, а через день команда одержала очередную победу в  матче против Нефтехимика со счетом 2:1", — рассказал обозреватель. 

Спортобзор: промахи Домрачевой, успехи Динамо и поедание газеты
© Фото: by.tribuna.com
Белорусский журналист о своем самочувствии после поедания газеты на спор

Кроме того, Костьян напомнил о том, что хоккейную тему уходящей недели продолжил обозреватель газеты "Прессбол" Вячеслав Федоренков, доказавший, что настоящий мужчина должен держать слово, и съевший газету за неоправдавшийся хоккейный прогноз.

Следует отметить, что минское "Динамо" в настоящее время располагается на пятом месте в таблице Западной конференции КХЛ — у команды 105 очков. "Зубрам" осталось провести еще один матч "регулярного чемпионата: игра состоится 18 февраля против "Ак Барса". А уже на будущей неделе "Динамо" стартует в плей-офф. Возможным соперником столичной дружины станет либо ярославский "Локомотив", либо московское "Динамо".

Далее собеседники обратились к теме футбола. Белорусский полузащитник Александр Глеб вернулся в "Крылья советов".

"Новость буквально всколыхнула футбольный мир. Ранее Глеб уже играл за самарский клуб. Сейчас же западные СМИ подали новость весьма своеобразно, мол, лидер "Барселоны" и "Арсенала" опустился до уровня местечкового российского клуба. Не нам решать, насколько он местечковый, главное, чтобы Глебу было там хорошо", — отметил обозреватель.

Кроме того, на уходящей неделе стартовала "Лига Чемпионов". Главный еврокубковый турнир удивил противостояниями  -"ПСЖ" разгромил "Барселону" 4:0, "Реал" справился с "Наполи" 3:1, "Арсенал" был буквально уничтожен "Баварией" 5:1, "Бенфика" одолела "Боруссию" со счетом 1:0. Кроме того, на этой неделе болельщики обрадовались возвращению "Лиги Европы".

Полную версию обзора спортивных событий недели слушайте на радио Sputnik Беларусь.    

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Успех белорусских теннисисток в Кубке Федерации, гонки Чемпионата мира по биатлону, хоккейные победы минского "Динамо" и поедание газеты с неоправдавшимся...

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