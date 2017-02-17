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Спортобзор: промахи Домрачевой, успехи Динамо и поедание газеты
18.02.2017 10:02 — Разное | Sputnik Беларусь
О наиболее заметных спортивных событиях уходящей недели ведущему радио Sputnik Беларусь Александру Кривошееву рассказал спортивный обозреватель информационного агентства Sputnik Максим Костьян.
Собеседники начали обзор с приятной новости минувших выходных —
"В полуфинале кубка Федерации белорусская команда сыграет со швейцарской сборной во главе с Мартиной Хингис. Матчи пройдут в апреле в Минске. Будем надеяться, наши теннисистки подарят нам еще немало приятных сюрпризов", — напомнил Костьян.
Менее оптимистичными на уходящей неделе выглядели результаты белорусских спортсменов на Чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене.
"На этой неделе Дарья Домрачева, на которую после пасьюта возлагались большие надежды, в индивидуальной гонке заняла 13 место, допустив несколько промахов. 14 место досталось Ирине Кривко, Надежда Скардино 17-я. Оптимисты говорят, что сразу три белоруски попали в топ-20, пессимисты отмечают, что можно было и лучше", — сказал Костьян.
В субботу на Чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене — мужская эстафета. Чемпионат завершится в воскресенье двумя гонками — женским и мужским масс-стартами.
По словам обозревателя, по сравнению с биатлоном куда лучше дела обстоят в хоккее.
"На уходящей неделе минское "Динамо" порадовало болельщиков сначала матчем против Лады с итоговым счетом 8:3, а через день команда одержала очередную победу в матче против Нефтехимика со счетом 2:1", — рассказал обозреватель.
Кроме того, Костьян напомнил о том, что хоккейную тему уходящей недели продолжил обозреватель газеты "Прессбол" Вячеслав Федоренков, доказавший, что настоящий мужчина должен держать слово, и съевший газету за неоправдавшийся хоккейный прогноз.
Следует отметить, что минское "Динамо" в настоящее время располагается на пятом месте в таблице Западной конференции КХЛ — у команды 105 очков. "Зубрам" осталось провести еще один матч "регулярного чемпионата: игра состоится 18 февраля против "Ак Барса". А уже на будущей неделе "Динамо" стартует в плей-офф. Возможным соперником столичной дружины станет либо ярославский "Локомотив", либо московское "Динамо".
Далее собеседники обратились к теме футбола. Белорусский полузащитник
"Новость буквально всколыхнула футбольный мир. Ранее Глеб уже играл за самарский клуб. Сейчас же западные СМИ подали новость весьма своеобразно, мол, лидер "Барселоны" и "Арсенала" опустился до уровня местечкового российского клуба. Не нам решать, насколько он местечковый, главное, чтобы Глебу было там хорошо", — отметил обозреватель.
Кроме того, на уходящей неделе стартовала "Лига Чемпионов". Главный еврокубковый турнир удивил противостояниями -"ПСЖ" разгромил "Барселону" 4:0, "Реал" справился с "Наполи" 3:1, "Арсенал" был буквально уничтожен "Баварией" 5:1, "Бенфика" одолела "Боруссию" со счетом 1:0. Кроме того, на этой неделе болельщики обрадовались возвращению "Лиги Европы".
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Успех белорусских теннисисток в Кубке Федерации, гонки Чемпионата мира по биатлону, хоккейные победы минского "Динамо" и поедание газеты с неоправдавшимся...
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