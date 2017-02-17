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Более 600 машин стоят в очередях на границе на выезд из Беларуси

18.02.2017 10:00 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 фев – Sputnik. Сложная обстановка сохраняется на границе Беларуси с Евросоюзом – в очередях, по данным на утро субботы, стоят более 600 автомобилей, свидетельствуют данные Государственного пограничного комитета Беларуси.

Более 600 машин стоят в очередях на границе на выезд из Беларуси
© Фото: ГПК Беларуси
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Очереди машин были в течение всей недели: по информации пограничников, количество автомобилей, ожидающих выезда, менялось – в разные дни их число колебалось от 400 до 700.

В субботу больше всего фур стоит в ПП "Каменный Лог" – 150, в "Привалке" – 91, в "Котловке" – 80, в "Бенякони" – 39.

Очереди появились на белорусско-польской границе: в "Бурзгах" ждут выезда 125 легковых авто, в "Берестовице" – 70, в "Бресте автодорожном" – 90.

Есть также небольшая очередь на латвийском направлении – в пункте пропуска "Урбаны" стоят 12 фур.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Очереди появились на белорусско-польской границе: в "Бурзгах" ждут выезда 125 легковых авто, в "Берестовице" – 70, в "Бресте автодорожном" – 90.

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