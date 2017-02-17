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Россельхознадзор грозит новыми ограничениями белорусским производителям
18.02.2017 10:03 — Разное | Ежедневник
anews.com
Россельхознадзор может в ближайшее время расширить ограничения на животноводческую продукцию с отдельных предприятий Беларуси.
Об этом сообщила журналистам официальный представитель ведомства Юлия Мелано, сообщает
"Мы не исключаем, что в ближайшее время можем ввести ограничения не только по говядине, но и по другим видам животноводческой продукции", - сказала Мелано. Ограничения будут касаться отдельных предприятий и не будут носить глобального характера, подчеркнула она.
Россельхознадзор ввел с 6 февраля запрет на поставки говядины и говяжьих субпродуктов из Минской области Беларуси. Такая мера стала необходимой из-за того, что белорусские предприятия поставляли в Россию украинскую и европейскую продукцию, которая запрещена к ввозу.
Кроме того, Россельхознадзор 14 февраля запретил поставки мясной продукции с белорусского ОАО АФПК "Жлобинский мясокомбинат" в связи с выявлением листерий в произведенной этим предприятием говядине.
Россельхознадзор также ввел режим усиленного лабораторного контроля в отношении трех мясоперерабатывающих предприятий - птицефабрики "Дубравский бройлер" (ОАО "Комаровка"), ОАО "Смолевичи Бройлер" и "Столбцовского мясоконсервного комбината". В продукции этих предприятий были выявлены сальмонеллы и листерии.
Кроме того, ведомство выявило нарушения качественного состава при поставках продукции с предприятий ООО "Алигорекс" (превышение содержания остаточного количества консервантов в сыре), ОАО "Кобринский маслодельно- сыродельный завод" (несоответствие массовой доли влаги в обезжиренном веществе сыра), ОАО "Пружанский молочный комбинат" (несоответствие массовой доли влаги в обезжиренном веществе сыра).
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Россельхознадзор может в ближайшее время расширить ограничения на животноводческую продукцию с отдельных предприятий Беларуси.
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