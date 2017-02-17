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Российские военные раскрасят свои танки под хохлому
Необычный камуфляж получат российские танки на Всемирных спортивных военных играх, которые пройдут с 22 по 28 февраля в Сочи,
Начальник Центрального спортивного клуба армии России полковник Михаил Барышев рассказал, что танки распишут в стиле хохломы, гжели и жостово.
По словам Барышева, гостей соревнований попытаются удивить «…гостеприимством российской армии, тоже известном во всем мире». Также для спортсменов будут созданы «уникальные условия проживания, материально-технического обеспечения, подготовлена культурная программа».
Зрителей и гостей спортивных военных игр ознакомят также с особенностями прохождения службы в вооруженных силах России.
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Всего будет наноситься три вида камуфляжа: хохлома, гжель и жостово.
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