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Глава Минсельхоза России - фермерам: заместить белорусское молоко «дело принципа»
18.02.2017 12:00 — Разное | Ежедневник
tatarmilk.ru
Российские фермеры должны заместить импорт белорусского молока поставками на рынок отечественной продукции. Для них это «дело принципа», заявил глава Минсельхоза Александр Ткачев.
Министр выступил с заявлением на на съезде Ассоциации крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов, передает
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Российские фермеры должны заместить импорт белорусского молока поставками на рынок отечественной продукции. Для них это «дело принципа», заявил глава...
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