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Штормпредупреждение объявлено на воскресенье 19 февраля

18.02.2017 12:15 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 фев – Sputnik. Сильный ветер ожидается в Беларуси в воскресенье 19 февраля, объявлен оранжевый уровень опасности, сообщили Sputnik в субботу в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Штормпредупреждение объявлено на воскресенье 19 февраля
© flickr.com/ Beth Coll Anderson
Зима закончилась: в субботу будет тепло и сыро

Ранее синоптики рассказали, что морозов в Беларуси до конца зимы не ожидается – последняя декада февраля будет по-весеннему теплой.

"Днем в воскресенье 19 февраля по северу республики ожидается усиление юго-западного ветра порывами до 15-18 метров в секунду", – сообщили в Гидромете.

Там также сообщили, что в связи с неблагоприятными погодными условиями объявлен предпоследний – оранжевый – уровень опасности.

По данным Гидромета, сильный ветер будет и в понедельник 20 февраля а также вторник 21-го.

 
Теги: Минск
 
 
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По данным Гидромета, сильный ветер будет и в понедельник 20 февраля а также вторник 21-го.

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