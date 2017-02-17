МИНСК, 17 фев – Sputnik. Сильный ветер ожидается в Беларуси в воскресенье 19 февраля, объявлен оранжевый уровень опасности, сообщили Sputnik в субботу в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Ранее синоптики рассказали, что морозов в Беларуси до конца зимы не ожидается – последняя декада февраля будет по-весеннему теплой.

"Днем в воскресенье 19 февраля по северу республики ожидается усиление юго-западного ветра порывами до 15-18 метров в секунду", – сообщили в Гидромете.

Там также сообщили, что в связи с неблагоприятными погодными условиями объявлен предпоследний – оранжевый – уровень опасности.

По данным Гидромета, сильный ветер будет и в понедельник 20 февраля а также вторник 21-го.