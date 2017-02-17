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Огромные, брутальные, суровые и вместительные. Мужские внедорожники для всей семьи

18.02.2017 10:30 — Разное | Tut.by  
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Большие, суровые, мощные, проходимые и при этом могут успешно выполнять роль семейных перевозчиков — пять или семь мест и огромный багажник. Так почему бы и нет? В нашем обзоре каталога A.TUT.BY — полноразмерные внедорожники по минимальной цене, которые могут перевезти целую толпу.

Cadillac Escalade


За автомобиль 2007 года выпуска с пробегом 160 тысяч километров просят 37 257 рублей. Под капотом у этого исполина — 6,2-литровый бензиновый двигатель мощностью 403 л.с. Полный привод, пневматическая подвеска, шикарная комплектация — вот отличительные черты Escalade. Ну и, конечно, семь мест, причем багажные кресла отнюдь не для детей, а вполне полноценные.

Ford Explorer


Автомобиль 2000 года выпуска с пробегом 234 тысячи километров предлагается за 9 618 рублей. Размеры салона позволили разместить там 7 мест. Под капотом у этого экземпляра — четырехлитровый V6 мощностью всего 210 л.с. Но привод, увы, только задний. Да, в США, где такие автомобили используются на асфальте в качестве семейных, полный привод вовсе не обязателен.

Jeep Commander


«Квадратиш, практиш, гут». Эта фраза вполне уместна при описании Jeep Commander. Большой, вместительный, семиместный. К тому же с агрегатами Mercedes-Benz (двигатель и трансмиссия). За такой автомобиль 2007 года выпуска с пробегом 196 тысяч километров нужно выложить 34 549 рублей.

Land Rover Discovery


За 20 543 рубля можно стать обладателем классического внедорожника Land Rover Discovery третьего поколения — именно столько стоит автомобиль 2008 года выпуска с пробегом 228 тысяч километров. Здесь семь мест, хотя багажные кресла больше предназначены для детей. Двигатель — 2,7-литровый дизельный, коробка передач — автоматическая и постоянный полный привод с фирменной системой Terrain Response. Водитель просто выбирает тип покрытия, а электроника решает, какие внедорожные возможности задействовать.

Mercedes-Benz GL


Казавшийся когда-то недоступным из-за космической цены, сейчас этот внедорожник можно купить уже за 26 тысяч рублей. Это цена автомобиля 2007 года выпуска с пробегом 231 тысяча километров. Бензиновый двигатель объемом 4,7 литра мощностью 340 л.с., конечно, прожорлив, зато динамика — как у спорткара. Ну почти. И при этом свойственный всем автомобилям марки комфорт и внимание к деталям. На дополнительных местах в багажном отсеке смогут сесть двое взрослых пассажиров, но среднего роста.

Infiniti QX56


Махина более пяти метров длиной была особенно популярна на рынке США. А теперь купить ее в Беларуси можно уже за 28 тысяч рублей. За такую сумму можно приобрести автомобиль 2008 года выпуска с пробегом 100 тысяч километров и бензиновым мотором объемом 5,6 литра. Дополнительные места в багажнике здесь совершенно полноценные. Было бы странно при таких размерах иметь на галерке «детский уголок».

Toyota Sequoia


Еще один гигант с просторов рынка США — полноразмерный внедорожник Toyota Seqouia. Это во многом аналог LC100, только длиннее на 30 сантиметров. Под капотом для машины первого поколения предлагался только один мотор — 4,7-литровый мощностью 240 л.с. Кроме полноприводных выпускались и версии только с задним приводом. Автомобиль 2004 года сейчас можно купить за 31 748 рублей. Но нужно смириться с довольно дешевыми материалами отделки салона.

Еще больше автомобилей можно найти в нашем каталоге бесплатных объявлений A.TUT.BY

 
 
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