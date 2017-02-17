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Национальная иранская нефтяная компания (NIOC) сообщила, что заключила контракт с польской компанией Beloil Polska, которая является дочерним предприятием государственной «Белоруснефти».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Иранцы подтвердили продажу «Белоруснефти» партии нефти через Польшу Национальная иранская нефтяная компания (NIOC) сообщила, что заключила контракт с польской компанией Beloil Polska, которая является дочерним предприятием...

Объем контракта составляет 600 тыс. баррелей нефти. Об этом говорится в пресс-релизе иранской компании,​«Это первая закупка иранской нефти после снятия с Тегерана международных санкций в прошлом году», - сообщает пресс-служба NIOC.Ожидается, что нефть из Ирана будет доставляться в Одессу на Украине и латвийский Вентспилс, откуда по железной дороге отправится в Белоруссию. Однако до конца логистическая схема еще не согласована, говорится в сообщении.