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Иранцы подтвердили продажу «Белоруснефти» партии нефти через Польшу

18.02.2017 13:07 — Разное | Ежедневник  
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Иранцы подтвердили продажу «Белоруснефти» партии нефти через Польшу

defendingrussia.ru

Национальная иранская нефтяная компания (NIOC) сообщила, что заключила контракт с польской компанией Beloil Polska, которая является дочерним предприятием государственной «Белоруснефти».

Объем контракта составляет 600 тыс. баррелей  нефти. Об этом говорится в пресс-релизе иранской компании, опубликованном на ее сайте.

​«Это первая закупка иранской нефти после снятия с Тегерана международных санкций в прошлом году», - сообщает пресс-служба NIOC.

Ожидается, что нефть из Ирана будет доставляться в Одессу на Украине и латвийский Вентспилс, откуда по железной дороге отправится в Белоруссию. Однако до конца логистическая схема еще не согласована, говорится в сообщении.

 
 
 
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Национальная иранская нефтяная компания (NIOC) сообщила, что заключила контракт с польской компанией Beloil Polska, которая является дочерним предприятием...

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