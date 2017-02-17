Накануне в СМИ появилась информация о том, что известная белорусская балерина Марина Парамонова, ранее работавшая в Национальном академическом Большом академическом театре оперы и балета, покончила жизнь самоубийством, выбросившись из окна 7 этажа жилого дома в Минске.

Подробности проверки по факту гибели балерины сообщил радио Sputnik Беларусь официальный представитель Управления Следственного комитета по Минску Алексей Климович.

"Первомайским районным отделом Следственного комитета проводится проверка по факту смерти женщины, 1988 года рождения, чье тело с признаками падения с высоты было обнаружено 12 февраля возле жилого дома на проспекте Независимости в Минске ", — рассказал Климович.

По словам собеседника Sputnik, основная версия смерти балерины — суицид, в настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего, опрашиваются родственники и близкие погибшей, назначены экспертные исследования. Уточняется, что похороны балерины прошли 14 февраля.

Известно, что балерина родилась в Минске в 1988 году, окончила Белорусский государственный хореографический колледж (класс выдающейся танцовщицы и хореографа, народной артистки Беларуси Инессы Душкевич).



© Sputnik Юрий Абрамочкин Молодая балерина покончила с собой в Минске

В 2004 году Парамонова стала лауреатом Международного юношеского конкурса классического танца "Хрустальная туфелька" в Харькове, а в 2006 — Международного конкурса учащихся хореографических школ в Пекине.

В 2008 году молодую балерину приняли в балетную труппу Большого театра Беларуси. Среди ее ролей были Джульетта в "Ромео и Джульетте", Китри и Дульсинея в "Дон Кихоте", Мария в "Бахчисарайском фонтане" и другие.

Парамонова приобрела известность не только благодаря своей творческой деятельности — она сидела рядом с президентом Беларуси Александром Лукашенко во время открытия театра после реконструкции в 2009 году.

В 2013 году Марина Парамонова по собственному желанию ушла из труппы Национального театра оперы и балета и некоторое время преподавала в хореографическом колледже.

Известно, что балерина перенесла операцию на колене, на восстановление ей потребовалось более года, однако проблемы со здоровьем продолжались. По словам источников, близких балерине, в последнее время девушка тяжело болела.

По данным СК, 12 февраля балерина выбросилась с балкона седьмого этажа. Точные причины самоубийства пока не известны. Похороны Парамоновой состоялись 14 февраля.

Комментарий официального представителя УСК по Минску Алексея Климовича о проверке по факту гибели балерины Марины Парамоновой слушайте на радио Sputnik Беларусь.