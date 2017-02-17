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Еще один кандидат отказался возглавить сборную Беларуси по футболу
Вслед за бывшим наставником «Краснодара»
Украинский специалист Виктор Скрипник в телефонном разговоре с корреспондентом «
— Я не буду тренером сборной Беларуси. Есть нюансы, из-за которых принял такое решение. Переговоры действительно велись, но точка в них уже поставлена, — сказал 47-летний экс-наставник германского «Вердера».
Ранее представитель белорусской тренерской школы Олег Кононов рассказал, что
По информации «Прессбола», помимо Скрипника и Кононова, в число претендентов на вакансию входили Анатолий Байдачный и Александр Бородюк, который также может занять должность спортивного директора Российского футбольного союза.
Но 17 февраля Анатолий Байдачный сообщил
Сборная Беларуси остается без главного тренера с декабря 2016-го, когда
Ближайший матч квалификации чемпионата мира — 2018 сборная Беларуси проведет 25 марта в Стокгольме против команды Швеции, 28 марта в Македонии в городе Скопье на стадионе «Филип II» белорусы сыграют товарищеский поединок с македонцами, на 1 июня запланирован спарринг со Швейцарией, 9 июня состоится домашний матч отбора к ЧМ-2018 против Болгарии, а 12 июня белорусы в товарищеском матче примут Новую Зеландию.
Соперниками сборной Беларуси в квалификации к ЧМ-2018 в оставшихся матчах станут также команды Люксембурга (31 августа в гостях), Швеции (3 сентября дома), Голландии (7 октября дома), Франции (10 октября в гостях).
Турнирное положение в группе «А»:
1. Франция — 10 очков (4 матча; разница мячей 7−2)
2. Голландия — 7 (4; 8−4)
3. Швеция — 7 (4; 6−3),
4. Болгария — 6 (4; 6−10)
5. Беларусь — 2 (4; 2−6)
6. Люксембург — 1 (4; 5−9).
Прямые путевки в финальную стадию ЧМ-2018 от Европы получат победители 9 отборочных групп по итогам двухкруговых турниров (дома и в гостях). Еще 4 пропуска в стыковых поединках разыграют 8 лучших команд среди занявших вторые места. Стыковые матчи пройдут в ноябре 2017 года.
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Вслед за бывшим наставником "Краснодара" Олегом Кононовым еще один кандидат отказался принять сборную Беларуси по футболу.
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