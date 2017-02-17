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Замминистра иностранных дел Беларуси: Мы ожидаем отмены оставшихся санкций ЕС

18.02.2017 13:50 — Разное | Ежедневник  
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Замминистра иностранных дел Беларуси: Мы ожидаем отмены оставшихся санкций ЕС

sputnik.by

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко в интервью венгерской газете Magyar Hírlap.

«В прошлом году было отменено большинство санкций в отношении Беларуси, это положило начало новому этапу в белорусско-европейских отношениях, - отметил представитель белорусского МИД.-  После почти двадцати лет мы наконец-то можем говорить о серьезной нормализации отношений. Мы ожидаем отмены и оставшихся санкций, хотя понимаем, что для этого нужно время, и относимся к этому спокойно». 

Олег Кравченко затронул тему введения недавно безвизового режима для граждан 80 стран.

«Мы хотели бы, чтобы как можно больше туристов приезжало в Беларусь. Уверен, мы многое можем им предложить, - подчеркнул замминистра. Но это –  только одна из целей. Наша экономика является экспортоориентированной, большую часть производимой продукции мы продаем за рубеж, поэтому нам необходимо быть открытой страной. Нам надо добиться того, чтобы инвесторы сталкивались с наименьшим количеством препятствий. Конечно, у нынешнего безвизового въезда есть ряд условий, поскольку он предоставляется на пять дней и только при следовании через Национальный аэропорт. Но это уже важный шаг вперед, а мы изучим возможность расширения безвизового режима в будущем».

 
 
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Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко в интервью венгерской газете Magyar Hírlap.

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