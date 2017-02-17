МИНСК, 18 фев – Sputnik. Жители фермерского хозяйства в Мядельском районе приручили дикого лося, сообщили в эфире телеканала "Беларусь 1".

Животное нашли весной 2016 года в лесу егеря, которые передали лося местным фермерам.

Сообщается, что лосенок в момент его обнаружения в лесном массиве был весьма слаб и практически не держался на ногах – фермеры ухаживали за ним, каждые два часа поили козьим молоком.

По информации телеканала, сейчас молодой лось чувствует себя хорошо и дружит с собакой хозяев – щенком Тобиком.