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ТВ: у сельчан в Мядельском районе живет во дворе лось
18.02.2017 14:16 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 фев – Sputnik. Жители фермерского хозяйства в Мядельском районе приручили дикого лося, сообщили в эфире телеканала "Беларусь 1".
Животное нашли весной 2016 года в лесу егеря, которые передали лося местным фермерам.
Сообщается, что лосенок в момент его обнаружения в лесном массиве был весьма слаб и практически не держался на ногах – фермеры ухаживали за ним, каждые два часа поили козьим молоком.
По информации телеканала, сейчас молодой лось чувствует себя хорошо и дружит с собакой хозяев – щенком Тобиком.
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Лосенок в момент его обнаружения в лесном массиве был весьма слаб и практически не держался на ногах – фермеры ухаживали за ним, каждые два часа поили козьим...
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