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ТВ: у сельчан в Мядельском районе живет во дворе лось

18.02.2017 14:16 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 фев – Sputnik. Жители фермерского хозяйства в Мядельском районе приручили дикого лося, сообщили в эфире телеканала "Беларусь 1".

ТВ: у сельчан в Мядельском районе живет во дворе лось
© flickr.com/ Michele Lamberti
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Животное нашли весной 2016 года в лесу егеря, которые передали лося местным фермерам.

Сообщается, что лосенок в момент его обнаружения в лесном массиве был весьма слаб и практически не держался на ногах – фермеры ухаживали за ним, каждые два часа поили козьим молоком.

По информации телеканала, сейчас молодой лось чувствует себя хорошо и дружит с собакой хозяев – щенком Тобиком.

 
Теги: Минск
 
 
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Лосенок в момент его обнаружения в лесном массиве был весьма слаб и практически не держался на ногах – фермеры ухаживали за ним, каждые два часа поили козьим...

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