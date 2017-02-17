Сообщение в службу спасения о порыве трубопровода горячего водоснабжения в Слуцке поступило от диспетчера ЖКХ днем 17 февраля, порыв произошел на магистральном трубопроводе диаметром 400 мм на улице 14 Партизан.

Подробности ликвидации аварии на радио Sputnik Беларусь сообщила официальный представитель УМЧС по Минской области Кристина Борейко.

"В результате аварии без отопления и горячего водоснабжения остались 60 многоквартирных жилых домов, ясли-сад, средняя школа и детский центр развития. На работу объектов социального назначения авария не повлияла", — рассказала Борейко.

Ремонтно-восстановительные работы проводились четырьмя аварийными бригадами, это 7 единиц техники и 28 человек, уточнила представитель МЧС.

Причина аварии — естественный износ трубопровода. Ночью в 2 часа 20 минут авария была полностью ликвидирована. Потребители подключены к горячему водоснабжению и теплоснабжению", — сообщила Борейко.

Комментарий официального представителя УМЧС по Минской области Кристины Борейко об устранении аварии теплотрассы в Слуцке слушайте на радио Sputnik Беларусь.