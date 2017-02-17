﻿ Арина Соболенко вышла в основную сетку турнира серии "Премьер" в Дубае. 21.by
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Арина Соболенко вышла в основную сетку турнира серии "Премьер" в Дубае

18.02.2017 14:32 — Разное | Tut.by  
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в основную сетку турнира серии "Премьер" в Дубае с призовым фондом 2 365 250 долларов.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В первом круге квалификации 18-летняя белоруска (№ 143 рейтинга WTA) обыграла украинку Людмилу Киченок (№406) — 7:5, 6:0, а во втором взяла верх над Александриной Найденовой (№243) из Болгарии - 6:2, 6:2.

В первом раунде основной сетки соперницей Арины Соболенко станет китаянка Чжу Линь (№115).

 
 
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в основную сетку турнира серии "Премьер" в Дубае с призовым фондом 2 365 250 долларов.

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