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Арина Соболенко вышла в основную сетку турнира серии "Премьер" в Дубае
Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в основную сетку турнира серии "Премьер" в Дубае с призовым фондом 2 365 250 долларов.
В первом круге квалификации 18-летняя белоруска (№ 143 рейтинга WTA) обыграла украинку Людмилу Киченок (№406) — 7:5, 6:0, а во втором взяла верх над Александриной Найденовой (№243) из Болгарии - 6:2, 6:2.
В первом раунде основной сетки соперницей Арины Соболенко станет китаянка Чжу Линь (№115).
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в основную сетку турнира серии "Премьер" в Дубае с призовым фондом 2 365 250 долларов.
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