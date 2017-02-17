Белорусский хоккеист Степан Фальковский набирает очки в десятом подряд матче Хоккейной лиги Восточного побережья (ECHL).



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Всего на счету 20-летнего Фальковского уже 25 (16+9) очков в 40 играх. Он является самым забрасывающим защитником лиги.

ECHL — третья по силе лига в Северной Америке, уступая лишь NHL и AHL. Команда «Айрондак», за которую выступает Фальковский сейчас ведет отчаянную борьбу за место в плей-офф.

Степан Фальковский является воспитанником минской «Юности». Летом он был задрафтован клубом НХЛ «Калгари». Рост Фальковского — 200 сантиметров, вес — 102 килограмма.

За «Айрондак» выступает и еще один белорусский защитник Роман Дюков, имеющий лучший в клубе показатель полезности — «+11».