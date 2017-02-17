﻿ 20-летний белорусский хоккеист набирает в США очки в 10 матчах подряд. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

20-летний белорусский хоккеист набирает в США очки в 10 матчах подряд

18.02.2017 14:45 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Белорусский хоккеист Степан Фальковский набирает очки в десятом подряд матче Хоккейной лиги Восточного побережья (ECHL).


Hockey Writers

Всего на счету 20-летнего Фальковского уже 25 (16+9) очков в 40 играх. Он является самым забрасывающим защитником лиги.

ECHL — третья по силе лига в Северной Америке, уступая лишь NHL и AHL. Команда «Айрондак», за которую выступает Фальковский сейчас ведет отчаянную борьбу за место в плей-офф.

Степан Фальковский является воспитанником минской «Юности». Летом он был задрафтован клубом НХЛ «Калгари». Рост Фальковского — 200 сантиметров, вес — 102 килограмма.

За «Айрондак» выступает и еще один белорусский защитник Роман Дюков, имеющий лучший в клубе показатель полезности — «+11».

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский хоккеист Степан Фальковский набирает очки в десятом подряд матче Хоккейной лиги Восточного побережья (ECHL).

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
От Британии до Австралии. Что создали архитекторы из Беларуси за границей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика