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20-летний белорусский хоккеист набирает в США очки в 10 матчах подряд
Белорусский хоккеист Степан Фальковский набирает очки в десятом подряд матче Хоккейной лиги Восточного побережья (ECHL).
Всего на счету 20-летнего Фальковского уже 25 (16+9) очков в 40 играх. Он является самым забрасывающим защитником лиги.
ECHL — третья по силе лига в Северной Америке, уступая лишь NHL и AHL. Команда «Айрондак», за которую выступает Фальковский сейчас ведет отчаянную борьбу за место в плей-офф.
Степан Фальковский является воспитанником минской «Юности». Летом он был задрафтован клубом НХЛ «Калгари». Рост Фальковского — 200 сантиметров, вес — 102 килограмма.
За «Айрондак» выступает и еще один белорусский защитник Роман Дюков, имеющий лучший в клубе показатель полезности — «+11».
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Белорусский хоккеист Степан Фальковский набирает очки в десятом подряд матче Хоккейной лиги Восточного побережья (ECHL).
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