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От Британии до Австралии. Что создали архитекторы из Беларуси за границей
Архитекторы из Беларуси разрабатывали проекты для Австралии, США, Мексики, Венесуэлы, Туркменистана и других стран. Многие из них забыты на родине. Мы выбрали некоторые здания, построенные нашими зодчими за последнее столетие: это заводы и храмы, жилые и офисные дома, культурные и спортивные объекты.
Вместе с историком архитектуры и искусствоведом Сергеем Харевским вспоминаем зодчих из Беларуси, которые работали вдали от дома. Почти всех из них в мире знают лучше, чем на родине.
— Историю архитектуры в нашей стране изучают всего в двух учреждениях, но там старая программа. О многих зодчих умалчивалось, потому что они имели оппозиционные советской власти взгляды. О них не преподают и в школах, — посетовал собеседник.
Он напомнил, что гомельчанина Станислава Шабуневского, минчанина Станислава Гайдукевича расстреляли. Многие специалисты были вынуждены уехать в эмиграцию.
— Слава архитектора в 20 веке была неустойчивой. Даже уважаемого властями Жолтовского заплевали после смерти Сталина, — продолжил Харевский.
Он считает, что нужно тщательно изучать наших архитекторов, включать их в учебные программы, популяризировать в СМИ. Без интереса к ним в самой Беларуси иностранцы будут узнавать о них из польских, русских, литовских источников, где о нашей стране если и указано, то вскользь.
Польский неоготический костел
Архитектор Станислав Шпаковский родился в Пинске, образование получил в Санкт-Петербурге, а работал в небольших городках между Варшавой и Краковом. В то время все это было частью России, поэтому он не испытывал трудностей с переездами.
Его самые важные работы — два костела и синагога в польском городке Кельце, которые построили по его проектам в начале 20 века.
Строительство костела Святого Креста в Кельцах началось в 1904 году благодаря финансированию епископа Томаша Кулинского. Оно прервалось на несколько лет в связи с его смертью. Храм достроили в 1913 году, но работы продолжались еще несколько десятилетий: центральное отопление, главный алтарь, витражи и т.д.
До 1939 года Западная Беларусь входила в состав Польши, поэтому туда уезжали на учебу и работу многие наши земляки. Например,
Один из многих полузабытых архитекторов — Оттон Краснопольский. Он родился на Тульщине, но вырос в Минске. Здесь он окончил классическую гимназию и построил несколько зданий. Самое знаменитое из них
Дворец узбекского эмира
Степан Кричинский родился в Каскевичах возле Ошмян в семье белорусских мусульман, учился в Вильне и Санкт-Петербурге. Знаменитым архитектором он стал в российской столице, в которой спроектировал десятки зданий. Его самая важная работа —
Эмир был одним из богатейших людей Российской империи: жертвовал средства на постройку зданий, железной дороги и даже
Кричинский оформил центр фасада двухъярусной аркадой — такое решение его современники не использовали. Здание уникально и своей облицовкой из дорогого шишимского мрамора — в Санкт-Петербурге такой больше не применялся. После большевистского переворота здесь сделали коммунальные квартиры. До 1923 года в одной из них жил сам архитектор.
В Санкт-Петербурге работал еще один наш земляк — Николай Котович из Вильни. Среди прочего он создал кинотеатр «Пикадилли» (сейчас — «Аврора»), Литейный театр, аэродром. Зодчий не принял советскую власть и переехал сначала в Пинск, а затем в Брест, куда Советы пришли на несколько десятилетий позже.
Главный кинотеатр межвоенной Литвы
Клавдий Дуж-Душевский — архитектор, общественный деятель, переводчик (владел девятью языками) из Глубокого. Он учился в Вильне, Санкт-Петербурге и Каунасе. Белорусы его знают как создателя бело-красно-белого флага. Его арестовывали польские, немецкие и советские власти, в неволе он пробыл около десяти лет.
Как архитектор наш земляк проявил себя в столице межвоенной Литвы Каунасе (Вильня тогда входила в состав Польши). Он строил почтовые отделения, заводы, жилые дома. Дуж-Душевский сам уничтожил свой личный архив, поэтому мы не знаем о всех его работах.
Его главной работой стало здание кинотеатра Metropolitain, в котором сейчас находится Каунасский драматический театр. Еще одно важное здание, спроектированное нашим земляком — Каунасское радио. Оно сохранилось в перестроенном виде.
На территории современной Литвы также
Самое высокое здание Манчестера
Белорусский архитектор еврейского происхождения из Новогрудка Иосиф Шимшлович переехал в Великобританию в 1890 году. Там он поменял фамилию на Санлайт, стал знаменитым архитектором и депутатом парламента. Наш земляк спроектировал более тысячи построек. На момент смерти в 1979 году он был самым крупным налогоплательщиком Манчестера.
Его единственным культовым сооружением стала
Главной работой архитектора из Беларуси стал Дом Санлайта в стиле модерн с
В 1997 году Дом Санлайта реставрировали. Сейчас в нем находятся офисы, магазины и спортклуб с бассейном. С 2005 года здание принадлежит Warner Estate Holdings, который купил его за 40 миллионов фунтов стерлингов.
Шимшлович — один из многих архитекторов из Беларуси еврейского происхождения. Самым знаменитым во время СССР был минчанин
А
Античный дворец в Москве
Зодчий из Пинска Ян Жолтовский почти тридцать раз был в Италии и позаимствовал местную архитектуру для советских городов. Он — родоначальник сталинского ампира. Этот стиль хорошо знаком минчанам по застройке проспекта Независимости.
В Пинске архитектор создал проект реконструкции и надстройки колокольни
Нарком просвещения Луначарский написал о нем Ленину: «Горячо рекомендую Вам едва ли не самого выдающегося русского архитектора, который приобрел всероссийское и европейское имя — гражданина Жолтовского».
Архитектор разработал проект жилого дома для сотрудников Мосгорсовета на месте снесенной в 1932 году Георгиевской церкви. Здание построено на Моховой улице, которую хотели превратить в парадную аллею Ильича, ведущую к самому высокому зданию в мире —
Оно похоже на Loggia del Capitanio в Виченце. Советский архитектор Алексей Щусев сказал о нем: «Даже в Европе трудно найти мастера, который так тонко понял бы классику. Эта постройка является большим завоеванием современной архитектуры».
Проектом предусматривались
В Москве работали многие архитекторы из Беларуси:
Гостиница, которая удивила мир
Один из ведущих харьковских архитекторов первой половины прошлого века — наш земляк из Витебска Григорий Яновицкий. Профессии он научился в местном художественном институте.
Зодчий большую часть жизни прожил в Харькове. Там он работал в проектных организациях и преподавал в институтах. По его проектам в этом городе строили жилые дома, а главным достижением стала гостиница «Интернационал» (сейчас — «Харьков»).
Гостиницу построили в модном тогда стиле конструктивизма. Проект здания получил золотую медаль на Всемирной выставке в Париже в 1937 году. После Второй мировой войны ее перестроили и переименовали. В 2008 году здание реставрировали. Сейчас это 4-звездочная гостиница с номерным фондом в несколько сотен.
В Харькове и на Донбассе активно работал еще один наш земляк —
Текстильный комбинат для Ататюрка
Михаил Бархин из Бобруйска получил архитектурное образование в Москве. Над многими проектами он работал совместно с отцом — также архитектором. После Второй мировой войны они создавали проект восстановления Севастополя.
Из его работ мы выбрали текстильный комбинат в Турции.
Первые в Турции текстильные комбинаты построили на советские деньги. СССР выделил 8 миллионов долларов кредита сроком на 20 лет. Договор об этом стороны подписали в Анкаре в 1934 году. Из них 4 миллиона выделили на военное оборудование, по полтора миллиона — на строительство двух хлопчатобумажных комбинатов в Кайсери и Назилли.
Назиллийский комбинат имел почти 30 тысяч веретен и почти 800 ткацких станков. Оборудование привезли из СССР. В год на нем выпускали больше 18 миллионов метров грубых тканей. Президент Ататюрк и премьер-министр Баяр присутствовали на торжественном открытии 9 октября 1937 года.
Бывшая главная гостиница Казахстана
Минчанин Евгений Дятлов окончил Московский архитектурный колледж и его направили в Алма-Ату — столицу советского Казахстана. С 1961-го по 1965 год он работал главным архитектором этого города. Там наш земляк проектировал жилые и общественные дома, а также гостиницу «Казахстан» на 500 мест — главную в городе и республике.
Позже Дятлов вернулся в Минск. Самым знаменитым его зданием здесь стал универсам «Рига» — оно сохранилось, но перестроено.
Гостиницу построили недалеко от железнодорожного вокзала. Это пятиэтажное здание имело форму квадрата: четыре корпуса образуют открытый внутренний двор. В 1977 году ее переименовали в «Жетысу». Прежнее название досталось более новой
С 1992 по 2015 год здание Дятлова являлось памятником архитектуры местного значения.
В 2016 году его
Трудились наши архитекторы и для соседнего Узбекистана. Специалисты Белгоспроекта создали жилье для Ташкента. В 1960-х годах наши строители возвели там школу, детские сады и 5-этажные дома.
Непостроенный парламент Австралии
Светик Кореневский — сын Авгинии Волк-Леванович с Могилевщины и Николая Кореневского. Во время Второй мировой войны его мама преподавала белорусский язык в Барановичах. С наступлением советской армии семья уехала в Германию, а в 1949 году — в Австралию. Светик родился в 1946 году и сейчас живет в городе Боурал недалеко от Сиднея. Там наш земляк основал студию
Образование Кореневский получил в University of Sydney и University of Pennsylvania. Затем он работал в США, Великобритании, Папуа-Новой Гвинее, более 30 лет преподавал архитектуру в University of Sydney, University of Newcastle и University of New South Wales, а также в США и Японии.
Самые знаменитые работы Кореневского находятся в Сиднее: детский игровой центр
В 1992 и 2006 годах архитектор посещал Беларусь.
Самой масштабной работой архитектора стал проект парламента Австралии 1979 года. Первое место он не занял, конкуренция была очень большая — 329 заявок.
На проект его вдохновило здание
Офисная высотка в Москве
Борис Школьников — современный архитектор. Большая часть его здания построены или строятся в Минске: БЦ Royal Plaza, БЦ
В 2013 году одну из работ Школьникова — многофункциональный комплекс «Парк Победы» — признали лучшим на Национальном фестивале архитектуры в Минске.
Многофункциональный комплекс с 25-этажной высоткой построили в Москве, в районе Кутузовского проспекта. Он разделен на офисно-деловую, гостиничную и торгово-развлекательную части.
Объект строился с 2006 по 2013 год, но работы должны были закончить на три года раньше. Ориентировочная стоимость — 200 млн долларов.
Там же Школьников спроектировал поселок «
Мексиканский небоскреб
Арсений Воробьев — сын белорусского архитектора Олега Воробьева. Он возглавляет офис «Воробьев и партнеры» в Майами.
В Беларуси архитектурное бюро создало здания Банка развития, офиса Белоруснефти, МФК «Сокол».
Строительство высотного комплекса в финансовом районе столицы Мексики закончится в этом году. Он войдет в топ-5
Также в «Воробьев и партнеры» создали проекты для второго города Мексики Гвадалахары —
В Латинской Америке самые тесные связи у нашей страны в строительной сфере — с Венесуэлой. С 2007 года ЗАО «
Белорусский архитектор
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Завод в Турции, высотки в Мексике, театр в России, отель в Казахстане, костел в Польше и еще сотни построек за пределами Беларуси построили по проектам наших...
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