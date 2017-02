Архитекторы из Беларуси разрабатывали проекты для Австралии, США, Мексики, Венесуэлы, Туркменистана и других стран. Многие из них забыты на родине. Мы выбрали некоторые здания, построенные нашими зодчими за последнее столетие: это заводы и храмы, жилые и офисные дома, культурные и спортивные объекты.



Источник: пресс-служба правительства РБ. Гарлыкский ГОК в Туркменистане — свежий пример белорусских архитекторов за границей. Сдача объекта планируется 31 марта 2017 года

Вместе с историком архитектуры и искусствоведом Сергеем Харевским вспоминаем зодчих из Беларуси, которые работали вдали от дома. Почти всех из них в мире знают лучше, чем на родине.

— Историю архитектуры в нашей стране изучают всего в двух учреждениях, но там старая программа. О многих зодчих умалчивалось, потому что они имели оппозиционные советской власти взгляды. О них не преподают и в школах, — посетовал собеседник.

Он напомнил, что гомельчанина Станислава Шабуневского, минчанина Станислава Гайдукевича расстреляли. Многие специалисты были вынуждены уехать в эмиграцию.

— Слава архитектора в 20 веке была неустойчивой. Даже уважаемого властями Жолтовского заплевали после смерти Сталина, — продолжил Харевский.

Он считает, что нужно тщательно изучать наших архитекторов, включать их в учебные программы, популяризировать в СМИ. Без интереса к ним в самой Беларуси иностранцы будут узнавать о них из польских, русских, литовских источников, где о нашей стране если и указано, то вскользь.

Польский неоготический костел

Архитектор Станислав Шпаковский родился в Пинске, образование получил в Санкт-Петербурге, а работал в небольших городках между Варшавой и Краковом. В то время все это было частью России, поэтому он не испытывал трудностей с переездами.

Его самые важные работы — два костела и синагога в польском городке Кельце, которые построили по его проектам в начале 20 века.



Источник: wirtualneswietokrzyskie.pl . Костел Святого Креста в Кельцах

Строительство костела Святого Креста в Кельцах началось в 1904 году благодаря финансированию епископа Томаша Кулинского. Оно прервалось на несколько лет в связи с его смертью. Храм достроили в 1913 году, но работы продолжались еще несколько десятилетий: центральное отопление, главный алтарь, витражи и т.д.

До 1939 года Западная Беларусь входила в состав Польши, поэтому туда уезжали на учебу и работу многие наши земляки. Например, Эмилия Хижова из Бреста — соавтор проекта детской больницы имени Михаловича в Варшаве, Збигнев Игнатович из Постав создал варшавский Центральный универмаг .

Один из многих полузабытых архитекторов — Оттон Краснопольский. Он родился на Тульщине, но вырос в Минске. Здесь он окончил классическую гимназию и построил несколько зданий. Самое знаменитое из них сохранилось — бывшее управление железной дороги (сейчас — ул. Кирова, 11). С наступлением советских войск Краснопольский уехал в Польшу. Там он преподавал, руководил работами по восстановлению курортного города Сопот и инспектировал строительство в Гданське.

Дворец узбекского эмира

Степан Кричинский родился в Каскевичах возле Ошмян в семье белорусских мусульман, учился в Вильне и Санкт-Петербурге. Знаменитым архитектором он стал в российской столице, в которой спроектировал десятки зданий. Его самая важная работа — Соборная мечеть (в соавторстве с Николаем Васильевым) — самая большая в Европе того времени. Ее строительство финансировал эмир Бухары Абдулахад-хан. Кричинский также построил его резиденцию.



Источник: cityspb.ru . Дом эмира Бухарского

Эмир был одним из богатейших людей Российской империи: жертвовал средства на постройку зданий, железной дороги и даже эсминца . В петербургской резиденции пожить он не успел, как и его наследник Алим-хан (последний эмир Бухары бежал от советских войск в Афганистан).

Кричинский оформил центр фасада двухъярусной аркадой — такое решение его современники не использовали. Здание уникально и своей облицовкой из дорогого шишимского мрамора — в Санкт-Петербурге такой больше не применялся. После большевистского переворота здесь сделали коммунальные квартиры. До 1923 года в одной из них жил сам архитектор.

В Санкт-Петербурге работал еще один наш земляк — Николай Котович из Вильни. Среди прочего он создал кинотеатр «Пикадилли» (сейчас — «Аврора»), Литейный театр, аэродром. Зодчий не принял советскую власть и переехал сначала в Пинск, а затем в Брест, куда Советы пришли на несколько десятилетий позже.

Главный кинотеатр межвоенной Литвы

Клавдий Дуж-Душевский — архитектор, общественный деятель, переводчик (владел девятью языками) из Глубокого. Он учился в Вильне, Санкт-Петербурге и Каунасе. Белорусы его знают как создателя бело-красно-белого флага. Его арестовывали польские, немецкие и советские власти, в неволе он пробыл около десяти лет.

Как архитектор наш земляк проявил себя в столице межвоенной Литвы Каунасе (Вильня тогда входила в состав Польши). Он строил почтовые отделения, заводы, жилые дома. Дуж-Душевский сам уничтожил свой личный архив, поэтому мы не знаем о всех его работах.



Источник: tarpukaris.autc.lt . Проекты кинотеатра в Каунасе и почты в Расейняй

Его главной работой стало здание кинотеатра Metropolitain, в котором сейчас находится Каунасский драматический театр. Еще одно важное здание, спроектированное нашим земляком — Каунасское радио. Оно сохранилось в перестроенном виде.

На территории современной Литвы также работали белорусы Леон Витан-Дубейковский, Антон Филипович-Дубовник, белорусский немец с Гродненщины Эдмунд Фрик (выпускник Слуцкой гимназии, главный архитектор Витебской губернии).

Самое высокое здание Манчестера

Белорусский архитектор еврейского происхождения из Новогрудка Иосиф Шимшлович переехал в Великобританию в 1890 году. Там он поменял фамилию на Санлайт, стал знаменитым архитектором и депутатом парламента. Наш земляк спроектировал более тысячи построек. На момент смерти в 1979 году он был самым крупным налогоплательщиком Манчестера.

Его единственным культовым сооружением стала синагога в южном Манчестере. В 2003 году иудейская община перебралась в другой храм, а здание Санлайта позже реконструировали для студенческого центра.

Название: Sunlight House Расположение: Манчестер, Великобритания Год постройки: 1932 Архитектор: Иосиф Шимшлович ( Joseph Sunlight )



Источник: manchestereveningnews.co.uk . Дом Санлайта в Манчестере

Главной работой архитектора из Беларуси стал Дом Санлайта в стиле модерн с двором-колодцем . На момент сдачи в эксплуатацию он стал самым высоким зданием Манчестера (41 метр). По первоначальному проекту дом был вдвое выше (30 этажей), но городские власти решили сократить его высоту. В 1949 году Санлайт предложил достроить здание до 40 этажей, что также не разрешили.

В 1997 году Дом Санлайта реставрировали. Сейчас в нем находятся офисы, магазины и спортклуб с бассейном. С 2005 года здание принадлежит Warner Estate Holdings, который купил его за 40 миллионов фунтов стерлингов.

Шимшлович — один из многих архитекторов из Беларуси еврейского происхождения. Самым знаменитым во время СССР был минчанин Моисей Гинзбург . Образование наш земляк получил в Париже, Тулузе, Милане и Риге. Его важные здания — Дом Госстраха и Дом Наркомфина в Москве, санаторий Наркомтяжпрома в Кисловодске. В 2016 году в российской столице появилась улица, названная именем архитектора.

А Абрам Берлин из Могилева активно строил в Тель-Авиве. Его самой важной работой там стал кинотеатр на площади Мограби.

Античный дворец в Москве

Зодчий из Пинска Ян Жолтовский почти тридцать раз был в Италии и позаимствовал местную архитектуру для советских городов. Он — родоначальник сталинского ампира. Этот стиль хорошо знаком минчанам по застройке проспекта Независимости.

В Пинске архитектор создал проект реконструкции и надстройки колокольни Мариинского костела — главного в городе. Большей частью он работал в РСФСР: Дом Советов в Махачкале, Дом Уполномоченного в Сочи (по его образу построено здание КГБ в Минске), но самые знаменитые работы — московские: Дом на Моховой , Дом Тарасова , Дом НКВД .

Нарком просвещения Луначарский написал о нем Ленину: «Горячо рекомендую Вам едва ли не самого выдающегося русского архитектора, который приобрел всероссийское и европейское имя — гражданина Жолтовского».

Название: Дом на Маховой Расположение: Москва, Россия Год постройки: 1934 Архитектор: Ян Жолтовский Заказчик: Мосгорсовет



Дом на Маховой в Москве

Архитектор разработал проект жилого дома для сотрудников Мосгорсовета на месте снесенной в 1932 году Георгиевской церкви. Здание построено на Моховой улице, которую хотели превратить в парадную аллею Ильича, ведущую к самому высокому зданию в мире — Дворцу Советов .

Оно похоже на Loggia del Capitanio в Виченце. Советский архитектор Алексей Щусев сказал о нем: «Даже в Европе трудно найти мастера, который так тонко понял бы классику. Эта постройка является большим завоеванием современной архитектуры».

Проектом предусматривались восемь статуй на крыше, но в процессе строительства от идеи отказались. Также поменялось предназначение здания. Вместо жилья здесь расположилось посольство США. Внутри здание подверглось сильной перепланировке: заложили дверные проемы, выломали перегородки между комнатами. После переезда посольства его занял Интурист.

В Москве работали многие архитекторы из Беларуси: Эдмунд Юдицкий из Глуска создал среди прочего особняк Зиминых и дом Пигита , Фома Богданович-Дворжецкий с Витебщины — Мариинский костел (самый большой в России), Виталий Лагутенко из Могилева — автор проекта первых хрущевок.

Гостиница, которая удивила мир

Один из ведущих харьковских архитекторов первой половины прошлого века — наш земляк из Витебска Григорий Яновицкий. Профессии он научился в местном художественном институте.

Зодчий большую часть жизни прожил в Харькове. Там он работал в проектных организациях и преподавал в институтах. По его проектам в этом городе строили жилые дома, а главным достижением стала гостиница «Интернационал» (сейчас — «Харьков»).



Гостиница «Интернационал» в Харькове

Гостиницу построили в модном тогда стиле конструктивизма. Проект здания получил золотую медаль на Всемирной выставке в Париже в 1937 году. После Второй мировой войны ее перестроили и переименовали. В 2008 году здание реставрировали. Сейчас это 4-звездочная гостиница с номерным фондом в несколько сотен.

В Харькове и на Донбассе активно работал еще один наш земляк — Яков Лихтенберг из Бреста. По его проектам там строили поликлиники, кинотеатры, заводы, универмаги.

Текстильный комбинат для Ататюрка

Михаил Бархин из Бобруйска получил архитектурное образование в Москве. Над многими проектами он работал совместно с отцом — также архитектором. После Второй мировой войны они создавали проект восстановления Севастополя.

Из его работ мы выбрали текстильный комбинат в Турции.

Название: Текстильный комбинат Расположение: Назилли, Турция Год постройки: 1937 Архитектор: Михаил Бархин Заказчик: Правительство СССР



Источник: turkey.mid.ru . Встреча советской и турецкой сторон, на которой приняли решение о строительстве комбината

Первые в Турции текстильные комбинаты построили на советские деньги. СССР выделил 8 миллионов долларов кредита сроком на 20 лет. Договор об этом стороны подписали в Анкаре в 1934 году. Из них 4 миллиона выделили на военное оборудование, по полтора миллиона — на строительство двух хлопчатобумажных комбинатов в Кайсери и Назилли.

Назиллийский комбинат имел почти 30 тысяч веретен и почти 800 ткацких станков. Оборудование привезли из СССР. В год на нем выпускали больше 18 миллионов метров грубых тканей. Президент Ататюрк и премьер-министр Баяр присутствовали на торжественном открытии 9 октября 1937 года.

Бывшая главная гостиница Казахстана

Минчанин Евгений Дятлов окончил Московский архитектурный колледж и его направили в Алма-Ату — столицу советского Казахстана. С 1961-го по 1965 год он работал главным архитектором этого города. Там наш земляк проектировал жилые и общественные дома, а также гостиницу «Казахстан» на 500 мест — главную в городе и республике.

Позже Дятлов вернулся в Минск. Самым знаменитым его зданием здесь стал универсам «Рига» — оно сохранилось, но перестроено.

Название: Гостиница «Жетысу» Расположение: Алматы, Казахстан Год постройки: 1960 Архитектор: Евгений Дятлов



Источник: набор открыток «Советский художник», фотограф: Д. Смирнов. Гостиница «Казахстан»

Гостиницу построили недалеко от железнодорожного вокзала. Это пятиэтажное здание имело форму квадрата: четыре корпуса образуют открытый внутренний двор. В 1977 году ее переименовали в «Жетысу». Прежнее название досталось более новой гостинице — это здание с 1978 по 2008 г. было самым высоким в городе.

С 1992 по 2015 год здание Дятлова являлось памятником архитектуры местного значения.

В 2016 году его купила казахская предпринимательница Дана Нургалиева почти за 6 миллионов долларов. Она заявила о планах кардинальной перестройки здания. Гостиница здесь останется, но будет иметь совсем другой вид.

Трудились наши архитекторы и для соседнего Узбекистана. Специалисты Белгоспроекта создали жилье для Ташкента. В 1960-х годах наши строители возвели там школу, детские сады и 5-этажные дома.

Непостроенный парламент Австралии

Светик Кореневский — сын Авгинии Волк-Леванович с Могилевщины и Николая Кореневского. Во время Второй мировой войны его мама преподавала белорусский язык в Барановичах. С наступлением советской армии семья уехала в Германию, а в 1949 году — в Австралию. Светик родился в 1946 году и сейчас живет в городе Боурал недалеко от Сиднея. Там наш земляк основал студию Pilliga Arts . Она «сочетает архитектурную практику с изобразительным искусством».

Образование Кореневский получил в University of Sydney и University of Pennsylvania. Затем он работал в США, Великобритании, Папуа-Новой Гвинее, более 30 лет преподавал архитектуру в University of Sydney, University of Newcastle и University of New South Wales, а также в США и Японии.

Самые знаменитые работы Кореневского находятся в Сиднее: детский игровой центр Kidsville (1976) и детсад для турецкой общины Ana Kindergarten (1982) за который его наградили премией R.A.I.A. Merit Award .

В 1992 и 2006 годах архитектор посещал Беларусь.

Название: Парламент Расположение: Канберра, Австралия Год постройки: — Архитектор: Светик Кореневский



Источник: pilliga-arts.com.au . Проект здания парламента Австралии

Самой масштабной работой архитектора стал проект парламента Австралии 1979 года. Первое место он не занял, конкуренция была очень большая — 329 заявок.

На проект его вдохновило здание Национальной Ассамблеи Бангладеш уроженца Эстонии Луи Кана. Наш земляк предложил построить здание парламента по круговой схеме с открытой для общественности площадью внутри. Помимо двух правительственных зданий комплекс вмещал бы общественные галереи.

Офисная высотка в Москве

Борис Школьников — современный архитектор. Большая часть его здания построены или строятся в Минске: БЦ Royal Plaza, БЦ Riviera Plaza , БЦ «Александров пассаж», ЖК « Каскад », протестантская церковь « Вифлеем » и др.

В 2013 году одну из работ Школьникова — многофункциональный комплекс «Парк Победы» — признали лучшим на Национальном фестивале архитектуры в Минске.

Название: Гостинично-деловой центр «Парк Победы» Сайт: bcparkpobedy.ru Расположение: Москва, Россия Год постройки: 2013 Архитектор: Борис Школьников Заказчик: ООО СК «Созидание» (Москва)



МФК «Парк Победы» в Москве

Многофункциональный комплекс с 25-этажной высоткой построили в Москве, в районе Кутузовского проспекта. Он разделен на офисно-деловую, гостиничную и торгово-развлекательную части.

Объект строился с 2006 по 2013 год, но работы должны были закончить на три года раньше. Ориентировочная стоимость — 200 млн долларов.

Там же Школьников спроектировал поселок « Морозово-Хаус » в Подмосковье.

Мексиканский небоскреб

Арсений Воробьев — сын белорусского архитектора Олега Воробьева. Он возглавляет офис «Воробьев и партнеры» в Майами.

В Беларуси архитектурное бюро создало здания Банка развития, офиса Белоруснефти, МФК «Сокол».

Название: Paradox Tower Santa Fe Сайт: paradoxsantafe.mx Расположение: Мехико, Мексика Год постройки: 2017 Архитектор: Арсений Воробьев



Источник: skyscrapercity.com . Paradox Tower — по центру

Строительство высотного комплекса в финансовом районе столицы Мексики закончится в этом году. Он войдет в топ-5 самых высоких в Мексике (234 м).

Также в «Воробьев и партнеры» создали проекты для второго города Мексики Гвадалахары — Central Park​ , Cima Park Green Residences и City Tower . На крышах трех высоток первого комплекса будут размещаться бассейны и вертолетные площадки. В курортном Акапулько построен Peninsula Diamante , а в Пуэрто-Вальярте — Вolongо .

В Латинской Америке самые тесные связи у нашей страны в строительной сфере — с Венесуэлой. С 2007 года ЗАО « Белзарубежстрой » возводит там жилье, промышленные, аграрные и энергетические объекты.

Белорусский архитектор Владимир Попруга — главный архитектор жилых комплексов. Белорусы строят там дома с социальными квартирами. Их на сегодняшний день сдано уже более 7 тысяч. В июне 2016 года президент Мадуро принял 8 домов очередного комплекса — Fuerte Tiuna в Каракасе.